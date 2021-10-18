«Нижнекамский механический завод» контролирует работу наряд-заказов с помощью 1С

Специалисты казанского офиса «1С‑Рарус» завершили проект по оптимизации работы с наряд-заказами на «Нижнекамском механическом заводе». Бумажный документооборот снизился на 60% за счет перевода работы с наряд-заказами в электронный вид. Настроена схема работы с наряд-заказом на всех участках процесса.

«Нижнекамский механический завод» производит машиностроительную продукцию и нестандартное оборудование для предприятий шинного бизнеса группы «Татнефть» КАМА TYRES, а также занимается ремонтом и техническим обслуживанием предприятий шинного бизнеса группы «Татнефть» КАМА TYRES. Руководство завода приняло решение о реновации подхода по управлению производством в части взаимодействия с клиентами и контроля исполнения обязательств по заказам. В качестве основного документа, определяющего состав работ и их стоимость, используется «наряд-заказ», который до старта проекта существовал в бумажном виде. Это приводило к тому, что документы терялись, портились, в частности могли дойти до конечного пользователя в совершенно нечитаемом виде или с большим опозданием.

Предприятию необходимо было оптимизировать управление производством и наладить контроль наряд-заказов. Партнером по реализации проекта стал казанский офис «1С‑Рарус». Для решения поставленных задач специалисты воспользовались полученным опытом в проекте по созданию заявочной площадки для ТД «Кама». Автоматизировано 50 рабочих мест.

В систему «1С:Управление производственным предприятием» перенесен бизнес-процесс по проработке наряд-заказа — начиная от поступления заявки от заказчика до производства необходимых деталей. Благодаря переводу этого процесса в электронный вид удалось сократить бумажный электронный документооборот более чем на 60%. Внедрен функционал по согласованию и контролю лимитов по заявкам. Настроено автоматическое распределение лимитов по установленному бюджету между заказчиками. В системе контролируется доступный остаток месячного лимита по каждому из клиентов предприятия. Теперь при формировании заявки включены соответствующие проверки, которые на раннем этапе позволяют избежать ошибки подготовки наряд-заказа при недостаточном бюджете. Настроен бизнес-процесс по согласованию заявок в ПДО, что позволяет контролировать их корректное заполнение и при возникновении ошибок возвращать их на доработку.

В системе разработан справочник спецификаций. Появился справочник материалов, полуфабрикатов, технических операций, который позволяет структурировано подойти к созданию спецификации. Благодаря этим справочникам специалисты могу получать информацию по расценкам, нормам работы и себестоимости материалов. Часть этой информации в последующем используется для составления планов производства и расчета плановой себестоимости. Кроме того, у специалистов отдела снабжения появилась возможность отслеживать в документе наряд-заказа наличие материалов, которые используются для изготовления и ремонта деталей. При отсутствии основного материала специалисты указывают в системе возможный аналог и отправляют его на согласование в КТО. Также был разработан АРМ для мастера цеха, который контролирует работу на всех участках и устанавливает порядок выполнения заказов на производстве в зависимости от их срочности.