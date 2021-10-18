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Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait

Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (Business Support System), объявила об успешном внедрении системы управления маркетинговыми кампаниями для Zain Kuwait, одного из ведущих телекоммуникационных операторов на Ближнем Востоке. Проект реализован в сотрудничестве с Turkcell Technology, дочерней компанией турецкого поставщика конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг Turkcell. Новая система позволит компании Zain Kuwait настраивать таргетинг услуг для разных категорий абонентов, что будет способствовать повышению лояльности клиентской базы и ее удержанию.

Campaign Management (cистема управления маркетинговыми кампаниями) – это решение на основе методов бизнес-аналитики (BI), позволяющее проводить различные промо-кампании на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Благодаря настраиваемым метрикам оператор сможет эффективно определять целевые сегменты аудитории и выбирать оптимальные коммуникационные каналы при планировании, проведении и мониторинге маркетинговых активностей. Система увеличивает эффективность маркетинга и продаж за счет повышения конверсии.

Руководитель управления каналами продаж в Zain Kuwait Мухаммед Хусейн Альхамдан (Mohammed Hussain ALHamdan) сказал: «Мы являемся ведущим телекоммуникационным оператором в регионе и гордимся нашим сервисом. Мы хотим, чтобы наши абоненты были всегда удовлетворены его высоким качеством и, как следствие, оставались лояльны. Гибкая система управления маркетинговыми кампаниями отвечает всем потребностям Zain, и мы уверены, что она придаст новый импульс развитию нашего бизнеса».

«Этот проект является важным этапом глобальной экспансии Nexign, — отметил Дмитрий Антипов, директор по работе с клиентами Nexign. — Ближний Восток и Африка – стратегически важные для нас регионы, и расширение списка местных клиентов не может не радовать. Наше новое решение поможет компании Zain не только сохранить, но и расширить свою абонентскую базу».

Директор по информационным технологиям компании Turkcell Серкан Озтюрк (Serkan Öztürk) отметил: «Компания Nexign имеет богатый опыт разработки и внедрения систем BSS, а Turkcell Technology хорошо разбирается в особенностях местного рынка. Объединив нашу экспертизу, мы добились отличного результата и надеемся, что новое решение поможет оператору успешно адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов».

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