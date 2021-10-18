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Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей

Контент компании «Мобильное Электронное Образование», которая является совместным проектом «1С» и группы ЛАНИТ, получил одобрение Минпросвещения и Минцифры России и доступен для учащихся школ и средних специальных учебных заведений на Цифровой образовательной платформе (университет Иннополис).

Платформа станет вспомогательным инструментом для школьников, педагогов и родителей. Учебные программы помогут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, олимпиадам и проектным конкурсам, а также получить дополнительные материалы по интересующим предметам. Все курсы отобраны Минпросвещения и Минцифры России по итогам конкурса среди разработчиков электронного образовательного контента. Всего в каталоге представлены программы шести поставщиков, в том компании «Мобильное Электронное Образование».

«Участие нашей компании в федеральном проекте означает, что мы получили некий знак качества от Минпросвещения и Минцифры России на соответствие контента требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Важно, что мы предоставляем программы, нацеленные на развитие критического мышления, навыков командной работы и проектной деятельности, личностное и духовно-нравственное развитие обучающихся», — отмечает Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное Электронное Образование», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО.

Цифровая образовательная платформа университета Иннополис начала работу в пилотном режиме. После регистрации на сайте педагоги, школьники и студенты организаций среднего профессионального образования России получат бесплатный доступ к контенту «Мобильного Электронного Образования». Финансирование осуществляется из государственного бюджета в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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