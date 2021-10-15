«Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей

ПАО «Россети» и ООО «Присмиан РУС» (Prysmian Group Russia) на полях Российской энергетической недели подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие локализации кабельного оборудования в России и создание инновационных технологий. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский и генеральный директор Prysmian Group Russia Кристиана Шелца.

Стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество, направленное на локализацию производства импортозависимой кабельной продукции напряжением до 500 кВ и технологии PRY-CAM для онлайн диагностики электротехнического оборудования на базе завода Prysmian в г. Рыбинск, способствующих повышению надежности и наблюдаемости электрических сетей, а также научно-техническое сотрудничество в части совершенствования конструкционных решений и применения новых материалов для кабелей высокого напряжения.

«Россети» и Prysmian Group Russia также планируют сотрудничество в области организации центра обучения специалистов в Рыбинске для повышения компетенций в монтаже кабельной арматуры и работе с системами мониторинга Prysmian Group.

«Группа «Россети» является одним из лидеров среди высокотехнологичных компаний по темпам импортозамещения – доля отечественного оборудования в закупках превышает сегодня 92%. Подписанное соглашение с глобальным поставщиком кабельного оборудования поспособствует дальнейшему распространению лучших мировых практик и технических решений в электросетевом комплексе нашей страны», - отметил Алексей Мольский.