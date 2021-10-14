Телефон на автопилоте: каждый второй россиянин хочет, чтобы на входящие звонки отвечал робот

Neuro.net, один из лидеров в области разработки технологий голосового искусственного интеллекта, выяснил, как россияне относятся к тому, что на их звонки будет отвечать робот. В онлайн-исследовании приняли участие 3 тыс. жителей городов-миллионников России.

Согласно исследованию, 9 из 10 россиян (87,8%) постоянно сталкиваются со спам-звонками и телефонными мошенниками. Именно это «отбивает» желание самому отвечать на звонки: четверть россиян (21,8%) не берет трубку при вызове с незнакомого номера.

Так, по результатам опроса, почти половина россиян (43,5%) готова передать управление входящими звонками личному голосовому ассистенту, чтобы избавиться от рекламных и мошеннических вызовов. Опрошенные хотят, чтобы робот ответил на звонок, поговорил с собеседником, задал уточняющие вопросы и прислал расшифровку беседы, а в случае звонка от мошенников поставил бы надежную преграду и блокировал бы их выход на общение с абонентом.

«Сегодня искусственный интеллект (AI) — это не удел избранных компаний и не роскошь, а вполне привычное явление. Все мы сталкиваемся с ним практически каждый день. Те же голосовые роботы все шире используются в колл-центрах, техподдержке, опросах и в особенности в продажах. Другое дело, что при общении с голосовым роботом у человека возникает далеко не однозначный опыт, — отметил СЕО Neuro.net Арман Зограбян. — Мы делаем все, чтобы сформировать и закрепить у пользователей положительный клиентский опыт. Neuro.net создает человекоподобных виртуальных агентов, которых не отличить от живого человека. Это помощники, которые могут перебивать, выражать эмоции и различать их при разговоре. Они дают понять собеседнику, что его не просто слушают, но и слышат».

Для большинства опрошенных (55%) самой желанной помощью от робота будет ответ на звонки, когда абонент занят или недоступен. Также россияне хотят, чтобы голосовые помощники взяли на себя такие задачи, как общение с телефонными мошенниками (35,2%); ответ на спам-звонки (32,4); участие в опросах колл-центров (29%) и совершение рутинных деловых звонков: добавление, перенос встреч и звонков (14,5%).

Стандартные голосовые ассистенты перестали устраивать россиян. Две трети опрошенных хотели бы персонализировать робота: 62,6% респондентов ответили, что им нужна возможность выбирать голос ассистента, пол, способ приветствия звонящего. Интересно, что мужчины в этом вопросе оказались более притязательны. Им важнее, чем женщинам, иметь ассистента, не похожего на остальных — 66,3% против 59,1%.

Главное, что хотели бы менять россияне в помощниках — это голос. Такой вариант выбрали 71,5% респондентов. 56,3% отметили уровень юмора, 55,3% — индивидуальное приветствие, 43,3% — пол. Кроме того, помимо управления входящими звонками, личный голосовой помощник, по мнению опрошенных, должен уметь совершать ряд рутинных действий: заказ услуг - доставка еды, вызов такси, поиск услуги на порталах (49,8%); оформление/подтверждение заказов (42,5%); бронирование столиков, гостиниц, авиа/жд билетов (30,7%).