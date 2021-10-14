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«Содис Лаб» запустила платформу для управления документооборотом

Группа компаний «Содис Лаб», один из лидеров на отечественном рынке цифровых технологий в строительной отрасли, запустила систему Sodis Document Management для управления документооборотом. Решение позволяет автоматизировать деловые процессы и организовать совместную работу сотрудников на предприятиях любого профиля.

Программный продукт Sodis Document Management подходит для внедрения на малых и средних предприятиях с активным внутренним документооборотом и многоуровневой структурой. Решение помогает контролировать работу сотрудников компании за счtт автоматизации процессов постановки и выполнения задач, создания служебных записок и договоров.

Пользователи системы Sodis Document Management могут настраивать маршруты согласования документов между ответственными сотрудниками, формировать задачи и вести базу данных по проектам. Автоматизация процессов осуществляется в соответствии с внутренними регламентами компании. Руководители получают инструмент для отслеживания любых автоматизированных процессов и действий пользователей системы. Для мониторинга используются смарт-папки, которые можно создать и настроить для структурирования необходимых данных. Данные для отчtтов по исполнению резолюций и выполнению проектов автоматически формируются в отдельной папке в формате Microsoft Excel.

«Переход на электронный документооборот — это один из главных современных трендов, особенно в сфере строительства и проектирования, где скорость информационных потоков и согласования документов играют важную роль в развитии бизнеса. Использование платформы Sodis Document Management повышает оперативность и эффективность управленческих процессов компании», — считает генеральный директор «Содис Лаб» Андрей Шахраманьян.

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