«Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров

«Ланит омни» (компания «Норбит», группа «Ланит») и «Киноплан» объявили о начале сотрудничества. Новое партнерство позволит «Ланит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и маркетинга Rightway в кинотеатральном бизнесе.

Благодаря новому партнерству «Ланит омни» планирует расширить присутствие на рынке офлайн-кинотеатров. Компания будет предлагать CRM-платформу, которая позволит кинотеатрам эффективно работать с клиентской базой и выстраивать долгосрочные отношения с посетителями.

«Киноплан» предлагает комплекс решений для автоматизации бизнес-процессов в кинотеатрах. Сотрудничество будет содействовать распространению продуктов компаний, а также повышению эффективности работы кинотеатров.

Михаил Цапок, директор по развитию бизнеса «Ланит омни», сказал: «Мы рады, что одним из наших партнёров стала компания «Киноплан» — один из лидеров в области автоматизации кинотеатров. Уверен, что с помощью продуктивного сотрудничества и развития решений мы сможем обеспечить высокоэффективную работу и рост выручки для киносетей».

Константин Арефин, директор по продуктам компании «Киноплан», сказал: «Для нашей сферы всегда было важно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. С помощью Rightway такая возможность стала доступна каждому кинотеатру, который работает с системами «Киноплана». В лице «Ланит омни» мы получили сильного партнёра в области управления взаимоотношениями с клиентами».