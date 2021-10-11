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ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ

Группа компаний «Эдит про» внедрила компании «Агро-Строительные Технологии» (АСТ) систему «1С: Документооборот 8» для работы с договорами, входящей и исходящей корреспонденцией. Решение обеспечивает организации широкие возможности для управления делопроизводством.

ООО АСТ – международная компания, официальный дилер спецтехники John Deere: строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной. Организация присутствует в 20 регионах России, а также в Белоруссии. АСТ располагает собственными складами площадью более 15 тыс. м2, стоимость запасных частей, хранящихся там, составляет порядка 700 млн руб.

Деятельность компании «Агро-Строительные Технологии» серьезно осложнял большой объем бумажного документооборота. Кроме того, компания испытывала трудности из-за отсутствия связки между согласованием документов и статусами заказов в системе управления продажами. Улучшить ситуацию решили с помощью внедрения системы «1С: Документооборот 8».

В ходе работ специалисты «Эдит про» осуществили бесшовную интеграцию решения с корпоративной системой управления продажами на базе «1С:Управление торговлей» для реализации функционала договорной работы. В ходе проекта было необходимо обеспечить обмен между системами справочной и аналитической информацией, а также договорной документацией.

В настоящее время «Эдит про» занимается сопровождением и доработкой системы управления продажами организации.

«Система “1С: Документооборот 8” существенно сократила сроки согласования договорных документов в АСТ и повысила прозрачность процессов. Благодаря решению сотрудники организации получили более достоверный, целостный и актуальный набор согласуемой информации. Кроме того, работники затрачивают гораздо меньше времени и сил на подготовку и поиск необходимых документов. Как результат – задачи выполняются более эффективно, а компания может лучше контролировать процесс документооборота», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит Про».

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