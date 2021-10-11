Autodesk анонсировала новые функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud

Компания Autodesk, Inc. анонсировала новые высокоэффективные функциональные возможности для облачной среды Autodesk Construction Cloud (ACC), а также расширение своей партнерской экосистемы. Благодаря этому открываются новые пути для объединения рабочих процессов строительных команд на единой платформе. Новые возможности Autodesk Build, включая новый инструмент планирования Schedule, дают дополнительный инструментарий для связи между офисом и бригадами на местах, а также для обмена данными на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта. Кроме этого, проектные группы теперь могут объединять данные о строительстве, поступающие от более чем 200 партнеров, в облачной среде Autodesk Construction Cloud, что позволяет оптимизировать управление строительством из единого центра. В этом году в платформе ACC появилось около 250 новых функций.

«Сегодня, когда строительная отрасль все более интенсивно использует цифровые технологии, связь между участниками проекта и доступ к нужным данным чрезвычайно важны с точки зрения совместной работы и анализа информации, необходимых рабочим группам для достижения конкурентных преимуществ. Объединение данных, относящихся к разным технологическим процессам в рамках проекта, в единой информационной среде обеспечивает специалистов рабочих групп доступом к необходимой информации в нужный момент, и позволяет руководителям проектов принимать обоснованные решения»,— отмечает Самир Мерчант (Sameer Merchant), вице-президент по разработке продуктов, Autodesk Construction Solutions.

Новый инструмент планирования Schedule в Autodesk Build позволяет рабочим группам иметь централизованный доступ к актуальному план-графику проекта, с возможностью отслеживания прохождения контрольных точек проекта точно по плану. Офисные работники и бригады на объектах получают возможность мгновенного обмена данными по задачам графика в цифровом формате, по мере возникновения отклонений, сопровождая сообщения необходимыми материалами: ссылками на документы, чертежами, фотографиями, замечаниями, оборудованием, RFI и запросами на рассмотрение. Кроме того, члены рабочих групп могут осуществлять фильтрацию и поиск данных по графику, просматривая их в формате календаря или диаграммы Ганта, чтобы видеть состояние выполнения задач в режиме реального времени. Более того, Schedule интегрируется с модулем управления стоимостью Cost в Autodesk Build для упрощения процесса формирования бюджета и планирования расходов, связанных с рабочим графиком, включая вопросы общего плана, таких как перемещение материалов и уборка. Объединение модулей Schedule и Cost дает возможность проводить анализ данных на уровне проекта, что позволяет руководителям проекта точно прогнозировать движение денежных средств.