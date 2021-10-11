Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix

Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые сервисы информационной безопасности.

В виртуализированной среде Nutanix размещены среды разработки и тестирования, управляемые ИБ-сервисы, а также корпоративные приложения для более чем 200 сотрудников. Простота управления и возможность гибко распределять ресурсы позволили на 42% быстрее выделять тестовые среды для новых проектов. В компании также отмечают снижение трудоемкости администрирования на 37%.

В 2017 г. группа компаний Angara развернула программно-определяемую инфраструктуру на базе решений Nutanix. С этого момента в течение трех лет выручка группы выросла более чем в три раза, а количество сотрудников удвоилось. Быстрый рост бизнеса и развитие новых направлений потребовали расширения мощностей, в том числе для работы производственных подразделений и оказания управляемых сервисов. Для этого Angara последовательно провела два расширения своего дата-центра под управлением Nutanix, реализовав модель «оплата по мере потребления» для физической инфраструктуры.

«Отличная масштабируемость – одно из основных преимуществ Nutanix. При приближении к лимитам текущей конфигурации мы использовали возможности горизонтального масштабирования. Расширение кластера и добавление новых ресурсов происходило автоматически и не требовало дополнительных настроек. К тому же отличная визуализация и прогнозируемость позволяют нам делать расширения заранее, избегая деградации производительности или невозможности предоставить требуемые мощности», – отметила Надежда Пручкина, директор по информационным технологиям группы компаний Angara.

Сейчас группа компаний Angara использует кластер из шести узлов в смешанной конфигурации из HDD- и Flash-накопителей. Внутри него выделены 217 ресурсных пулов для различных подразделений, в совокупности использующих более 1 тыс. виртуальных машин, около половины из них задействованы постоянно.

«Нам очень приятно, что компания Angara, одна из лидирующих компаний на рынке ИБ в стране, не только выбрала Nutanix для своего ЦОДа нового поколения, но и в столь короткий срок получила ощутимый выигрыш за счет производительности и надежности новой инфраструктуры. Именно это позволяет нашим заказчикам отвечать на новые вызовы рынка, быть гибкими и моментально реагировать на новые запросы бизнеса. Помимо этого, простота и всеобъемлющая прозрачность среды управления позволяют бережно и эффективно использовать и планировать рост ресурсов корпоративного ЦОДа», – отметил региональный директор Nutanix в России и СНГ Юрий Аристархов.