Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна

В новом блокчейн-сервисе Brightside Academy Ohio поощряет достижения преподавателей и специалистов по дошкольному образованию с помощью токенов, которые можно обменять на подарочные сертификаты и другие бонусы.

Мотивация сотрудников — один из основных компонентов успеха для любой компании. Мотивированные сотрудники более продуктивны и реже увольняются, поскольку работают в дружественной среде. Чтобы увеличить мотивацию сотрудников, центр дошкольного образования создал систему дополнительного поощрения на базе основной блокчейн-сети Waves Enterprise.

Администраторы центра создают в сервисе списки задач для преподавателей и специалистов по дошкольному образованию — например, провести внеклассную активность, получить положительный отзыв от родителей учеников или приходить на работу вовремя в течение недели. После выполнения задания сотрудник центра загружает в сервисе отчет, который согласуют администраторы, и на счет сотрудника переводится определенное количество токенов, назначенное за это задание. За эти токены сотрудник может приобрести сертификаты Amazon, подарочные карты и другие неденежные бонусы.

«Мы вдохновились системами достижений, которые часто используются в видеоиграх. Наши сотрудники получают не только виртуальные очки, но и возможность обменять их на нечто материальное, ценное в обычном мире. Геймификация в тренде уже много лет, ведь эти приемы используют естественные принципы работы человеческого мозга на любом этапе развития как в детстве, так и во взрослой жизни. Изучив рынок, мы пришли к выводу, что системы мотивации на основе блокчейна обеспечивают полную прозрачность и отказоустойчивость. Оставалось лишь найти надежного блокчейн-оператора, который мог реализовать все наши задумки», — сообщает Монти Стефански, исполнительный директор Brightside Academy.

Сегодня Brightside Academy Ohio включает 14 центров в Огайо и в будущем сможет масштабировать программу мотивации за пределы штата. Благодаря децентрализации блокчейн-платформы, функционирующие на ней сервисы защищены от проблем с серверным оборудованием и облачной инфраструктурой, а также от злоумышленников. Блокчейн сохраняет в неизменном виде всю историю передачи токенов, так что при необходимости с ней можно легко ознакомиться — например, чтобы определить наиболее мотивированных сотрудников за длительный период в качестве кандидатов на повышение.

Важно отметить, что пользователи программы не взаимодействуют непосредственно с блокчейном. Весь бэкенд функционирует самостоятельно, а клиенту предоставляется простой веб-сервис, требующий только базовых навыков работы с компьютером. Оператором основной сети Waves Enterprise и интегратором данного проекта является сингапурская компания Tokenomika.