Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы

МТС сообщила о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Жители города моментально получают достоверное расписание и местонахождение транспорта с помощью сервисов «Умный транспорт», «Движение общественного транспорта онлайн» и других региональных и общероссийских навигационных систем для пассажиров.

Сбор данных осуществляется с помощью модулей ГЛОНАСС, установленных в каждом транспортном средстве. Сведения обо всем городском транспорте Пензы, выпущенном на маршруты, и текущем местоположении транспортных средств в режиме онлайн поступают в центр управления движением (ЦУД), использующий для хранения и анализа данных облако CloudMTS.

Благодаря высокой скорости обработки данных в облаке пассажиры получают более точный прогноз прибытия транспорта на остановку с помощью приложений и сервиса электронного табло. Кроме того, на основе полученной информации администрация города совместно с организациями-перевозчиками может оперативно корректировать число транспортных средств на маршрутах, регулировать интервалы движения транспорта и контролировать другие вопросы, связанные с перевозкой пассажиров.

«Глобальный урбанистический тренд последних лет, актуальный и для Пензы – постепенный отказ от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Очень важно сделать этот переход максимально комфортным для горожан. Мы собираем данные о количестве и передвижении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени, без перерывов и выходных. Нам очень важны скорость обработки данных, надежность хранения и возможность мгновенного доступа к информации для любого сотрудника. Именно поэтому мы приняли решение отказаться от физических серверов и перенести нашу систему мониторинга в облако МТС», — сказал генеральный директор ЦУД Алексей Ермаков.

«У МТС большой опыт облачных проектов, связанных с пассажирскими перевозками. Например, Utair, одна из крупнейших российских авиакомпаний, перенесла в наше облако почти 90% своей ИТ-инфраструктуры, а каршеринговый сервис Belkacar разместил в нашем облачном хранилище свое мобильное приложение для аренды автомобилей. Уверен, что наше сотрудничество с центром управления движением в Пензе поможет сделать передвижение общественного транспорта по городу более быстрым и удобным. Мы очень рады, что принимаем участие в таком важном и нужном проекте», — сказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.