Х5 Transport автоматизировала наем водителей

Российская розничная компания X5 Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», автоматизировала процесс массового найма водителей в собственное транспортное подразделение Х5 Transport.

Новая система стала единым окном для работы HR-специалистов Х5 Transport. Решение включает в себя всю необходимую функциональность для работы с кандидатами от формирования заявки на подбор руководителем до подписания оффера и передачи на оформление. Решение позволяет сотрудникам HR по всей стране работать с кандидатами в единой системе, передавать соискателей от одного HR-специалиста к другому при необходимости, вести по ним полную историю взаимодействия с X5 Group — отклики на вакансии, прежняя работа в компании и пр.

«Мы ожидаем, что по итогам внедрения системы автоматизации найма массового персонала уровень укомплектованности водительского состава увеличится до 97%, а сроки подбора сократятся до 1-2 недель. Х5 Transport с помощью автоматизации рекрутинговых процессов планирует закрыть более 5 тыс. вакансий в 2021 г.», — отметила Зинаида Чумакова, директор по персоналу X5 Transport.

До внедрения данного решения первичное общение с соискателями на позицию водителя осуществлялось аутсорсинговым контакт-центром и не позволяло вести полную отчетность по каждому кандидату на всех этапах пути кандидата. Новая система интегрирована как с карьерными сайтами для автоматизированного размещения вакансий и сбора откликов, с телефонией и мессенджерами для бесшовного общения с кандидатами, так и с внутренними системами Х5, что позволяет автоматически подгружать расписание нанимающего руководителя для назначения времени собеседования, проводить внутренние проверки кандидатов прямо в системе и по итогу высылать автоматически сформированный оффер. Внедрение автоматизированного решения делает процесс найма прозрачным — позволяет выявлять узкие места, на которых происходит удлинение сроков, и упрощает весь процесс рекрутмента с помощью карточек и напоминаний в едином окне.

X5 Transport — транспортная компания в составе X5 Group, обеспечивающая бесперебойную доставку продуктов и товаров в распределительные центры и магазины торговых сетей Х5 по всем регионам их присутствия. Управляет 30 автотранспортными предприятиями, 15 логистическими площадками и собственным автопарком из более чем 4 тыс. единиц техники различного тоннажа. Компания активно развивает сегмент международных перевозок, поддерживая расширение такого направления работы Х5, как собственный импорт.