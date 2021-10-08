«Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG

Системный интегратор «Белтел» завершил создание мультимедийного комплекса для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» (Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 31Б). В проекте использовано оборудование компании LG, в том числе OLED дисплеи и ПО разработки компании Smartplayer.

Библиотека и арт-резиденция «Шкаф» – синтез центра книжной культуры и лаборатории современного искусства. Перед интегратором «Белтел» была поставлена задача создать уникальный мультимедийный комплекс для демонстрации в интерактивном и современном формате различного образовательного контента, кросс-медийных выставок, цифровых работ резидентов, а также для информационной поддержки при проведении культурных мероприятий. В результате совместной работы руководства арт-резиденции, администрации района, специалистов мультимедийного направления интегратора «Белтел» и компаний-производителей было разработано решение для организации современного культурного досуга жителей города.

Созданный комплекс включает пять объектов: интерактивную арку «Свет истории» и «Линза времени» на входе, мультимедийные колонны, стол-каталогизатор (архив работ резидентов), видеостену с функцией фотозоны с AR-масками и дизайнерскими фонами, мобильный информационный экран.

Для арт-объектов «Свет истории» и «Линза времени» спроектированы металлоконструкции в форме арки, на которых располагаются шесть сверхтонких профпанелей OLED диагональю 55 дюймов LG 55EF5G-L. Инсталляция работает в двух режимах. Основной режим знакомит посетителей с историей района и направлениями работы библиотеки. Во втором режиме на всех экранах, работающих как единое полотно, отображается информация о мероприятиях. Посетители имеют возможность выбора контента с помощью специальных планшетов.

Завершением входной группы арт-пространства служат мультимедийные колонны – две пары сверхбольших цифровых информационных панелей Ultra Stretch с широким экраном, диагональю 86 дюймов и соотношением сторон 58:9 компании LG, модель LG 86BH5F. На внутренних экранах в формате слайд-шоу из фото и видеоматериалов демонстрируются афиши предстоящих мероприятий. Внешние экраны используются для навигации по зданию.

В зоне кафе расположен интерактивный стол, с помощью которого посетители могут познакомиться с работами резидентов библиотеки в форматах фото, видео, текста или аудио.

Видеостена состоит из 11 разноформатных жидкокристаллических панелей LG диагональю 32, 43 и 49 дюймов с механиками дополненной реальности. Фото посетителей с AR-эффектами демонстрируются на экранах инсталляции, также есть возможность их отправки по электронной почте.

Мобильный информационный экран используется во время проведения мероприятий. На двух сторонах OLED-экрана диагональю 55 дюймов отображается навигация, афиши, работы резидентов библиотеки (фото, видео, текст). Контент меняется в зависимости от формата мероприятия.

Программное обеспечение для арт-объектов разработано компанией Smartplayer.

«Шкаф» – пространство синергии, центр новых практик, библиотека, которая вышла за пределы стандартов. Задумываясь над идеей, мы ставили перед собой амбициозные, технически сложные задачи. Главная цель состояла в том, чтобы, не утрачивая функции центра чтения, создать на базе библиотеки среду для реализации креативных проектов. Внедрение новейших технологических решений стало ответом на запрос современного пользователя, который приходит в библиотеку в поисках новых знаний и импульса для профессионального, творческого развития. Для нас было важно работать над таким стратегическим вопросом с профессионалами, которых мы видим в представителях компаний «Белтел», LG и Smartplayer. Комплексное решение поставленных задач, личная инициатива и глубокая аналитическая работа наших партнеров позволили реализовать идеи в наилучшем их исполнении. В лице компаний «Белтел», LG и Smartplayer Централизованная библиотечная система Красногвардейского района, в которую входит «Шкаф», нашла надежных, добросовестных и ответственных партнеров», – отметила Анастасия Гусева, заведующая библиотекой и арт-резиденцией «Шкаф».

«Перед нами была поставлена задача создания уникального решения на стыке передовых практик цифрового пространства и современной библиотеки. В основу проекта легли инновации в области мультимедиа и взаимодействия с пользователями. В тесном взаимодействии с талантливой командой «Шкафа» были детально проработаны сценарии и концепции, что помогло создать уникальную площадку, где посетители библиотеки погружаются в арт-пространство и вовлекаются в волшебный мир литературы и современного искусства. Интересный опыт, полученный в ходе реализации этого проекта, безусловно, поможет нашей компании в следующих мультимедийных проектах», – сказал руководитель направления по работе с библиотеками и объектами культуры компании «Белтел» Константин Герасимов.

Андрей Французов, директор B2B департамента LG Electronics, отметил: «Современные культурные пространства не только требуют качественного содержательного наполнения, но и реализации задуманного при помощи технологических решений. Профессиональные решения LG для бизнеса дают возможность воплотить различные замыслы благодаря широкой линейке продукции, включающей и гибкие OLED панели с потрясающей яркостью цветов, и информационные панели Ultra Stretch с нестандартным соотношением сторон 58:9, а также экраны для видеостен с богатым функционалом, в том числе с механикой дополненной реальности, чтобы процесс познания был более ярким и иммерсивным».

«Проект «Шкаф» является очень значимым и интересным для нашей компании. У нас сложилась эффективная рабочая группа с системным интегратором «Белтел» и представителями Заказчика. Особенно хочу отметить то, с каким вниманием коллеги относились к мелким деталям. Это говорит об их отношении к проекту в целом», – сказал Константин Юрченко, дизайнер Smartplayer.