Разработчики из Пермского Политеха создали «умную» систему защиты зданий

Молодые исследователи из Пермского Политеха разработали автоматизированную систему защиты помещений. Искусственный интеллект и биометрический доступ позволят обеспечить «умный» доступ в здание и сэкономить средства предприятий.

«Многие организации нуждаются в надежной и недорогой защите помещений. В отличие от других охранных систем, которые используют сейчас, наша разработка предполагает биометрический доступ и искусственный интеллект, что позволит значительно увеличить уровень надежности. Информация будет храниться на небольшом сервере и обрабатываться нашей «умной» программой», – рассказывает один из разработчиков, студент электротехнического факультета Пермского Политеха Илья Иванов.

Автоматизированная система управления включает сервер, искусственный интеллект, камеру, исполнительный механизм закрывания двери, сирену и реле управления освещением. По словам разработчиков, продукт универсален и его можно быстро адаптировать под индивидуальные условия заказчика. Система основана на технологиях обработки изображения и «умного дома». Кроме защиты помещения, она обеспечивает управление светом, сиреной и камерой с помощью искусственного интеллекта, а также автоматически открывает двери. Разработка оперативно оповещает пользователя о попытках проникнуть в здание.

«Другие методы защиты, например, сигнализация или доступ по RFID-картам, не обеспечивают полную безопасность или не всегда удобны в использовании. В частности, сигнализация работает только при полном отсутствии людей в помещении, а к RFID-карте может получить доступ другой человек. Наша система не требует дополнительных устройств для идентификации пользователя, например, карточек или ключей. Технология автоматического распознавания человека по биометрическим данным гарантируют полную защиту от недоброжелателей в любое время», – поясняет разработчик.

Молодые исследователи в ближайшее время они планируют запустить мелкосерийное производство продукта.