«Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем

ИТ-компания «Крок» внедрила производительное, масштабируемое и простое в управлении хранилище для 8 тыс. нотариусов по всей стране. Переход на новый программно-аппаратный комплекс позволит Федеральной нотариальной палате эффективно работать с документами, обеспечивая их сохранность на уровне 99,999% на протяжении минимум десятка лет.

Единая информационная система нотариата (ЕИСН) заработала в 2014 г. в рамках программы «Электронное правительство». С тех пор ее функциональность постоянно наращивается. С 2018 г. в системе регистрируются все нотариальные действия, включая сделки и иные решения граждан. На данный момент через ЕИСН проходит до 130 тыс. документов ежегодно, но уже в ближайшее время их количество должно кратно увеличиться.

С 2019 г. Федеральная нотариальная палата участвует в правительственной программе «Цифровая экономика». В рамках нее ЕИСН существенно модернизирована — в частности, для подготовки нотариального сервиса к растущей нагрузке внедрено объектное хранилище NetApp StorageGrid.

Созданная инфраструктура совместима с большим количеством оборудования различных производителей, включая российских поставщиков OEM-решений. Это позволяет в долгосрочной перспективе заменять отдельные компоненты по мере их устаревания и гибко масштабировать среду. Для хранилища также характерна высокая производительность (до 2 ГБ в секунду), обеспечивающая быструю загрузку документов, заверенных УКЭП нотариуса, и такой же оперативный поиск их в системе. Наконец, СХД удобна в эксплуатации: для пополнения базы ЕИСН не нужно дополнительно конвертировать или преобразовывать документы, поиск релевантных файлов осуществляется благодаря индексации.

Проекту предшествовал аудит с выявлением потребностей клиента и сравнением существующих на рынке решений. Затем «Крок» спроектировала и ввела в эксплуатацию оборудование основной площадки, к которой затем была добавлена зеркальная инфраструктура во втором ЦОДе клиента для отказоустойчивости сервиса.

«Сейчас в хранилище «лежит» 400 ТБ данных. Мы предполагаем, что в ближайший год-два объем хранимых документов может увеличиться кратно. Тенденция к росту нагрузки на инфраструктуру и требование хранить документы длительное время — это те вызовы, с которыми мы теперь успешно справляемся при помощи компании Крок. Ее специалисты также выступают первой линией поддержки технологического решения и быстро реагируют на поступающие запросы», — сказал Михаил Муковозов, советник президента Федеральной нотариальной палаты по информационным технологиям.

«Цифровизация государственных функций часто зависит от правильного выбора технологических решений. Из-за большого разнообразия продуктов не так-то просто определить то, что подходит для задачи наилучшим образом. Анализ специфики работы сервисов, формализация требований к системе, тестовые процедуры — все то, с чего нужно начинать любой подобный ИТ-проект», — отметил Александр Сысоев, директор направления вычислительных систем компании «Крок».

«Благодарим «Крок» и Федеральную нотариальную палату за выбор решения NetApp StorageGrid в качестве технологичного базиса проекта. Компания NetApp – специалист в области хранения данных, и объектное хранение является одной из ключевых областей нашей экспертизы. Линейная масштабируемость NetApp StorageGrid позволяет легко расширять объемы хранения при разумном контроле затрат на инфраструктуру. А рост объемов хранения, а также сохранность и защита от потери важных данных, безусловно является приоритетом для проекта Федеральной нотариальной палаты. Все это делает выбор NetApp StorageGrid абсолютно естественным шагом», — сказал Роман Ройфман, технический директор NetApp Russia & CIS.