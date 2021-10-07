ГК «Современные транспортные технологии» передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первую электромобиль GAZelle e-NN

ГК «Современные транспортные технологии», генеральный дистрибьютор продукции «Группы ГАЗ», передала «Почте России» в тестовую эксплуатацию первый в автопарке «Почты» электромобиль GAZelle e-NN. «Почта» планирует использовать машину для перевозки посылок и писем.

Электромобиль «ГАЗель e-NN» способен проехать до 120 км на одной зарядке при максимальной скорости 100 км/ч. До 80% емкости батареи машины заряжается за 30 минут. Аккумулятор можно подзаряжать во время торможения, что особенно актуально в режиме городских перевозок с частыми остановками. За один раз такой автомобиль может перевозить до 2,7 тонн.

«Рост онлайн-торговли и цифровизация каналов сбыта знаменуют переход на эволюционный этап в развитии подходов к решению транспортных задач. «ГАЗель NN» – автомобиль нового поколения, который мы предлагаем не только в качестве инструмента для перевозки грузов и доставки товаров, а как полноценного участника логистических и бизнес-процессов. Инновационные модели коммерческих автомобилей марки ГАЗ, которые мы представляем, уже в ближайшей перспективе позволят обслуживать новые направления деятельности и применять новые методы доставки писем, грузов, товаров», – прокомментировал Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии».

В машине есть встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения транспорта, контролировать основные технические параметры автомобиля: уровень и расход топлива, температура охлаждающей и тормозной жидкости и их уровень. Также система поможет отслеживать состояние водителя.

Автопарк «Почты» насчитывает более 17 тыс. автомобилей, 3500 из них – легкогрузовые транспортные средства марки «ГАЗ» («ГАЗель») разных модификаций. «Почта» использует «ГАЗели» для перевозки сотрудников и почтовых отправлений по производственным маршрутам и участкам курьерской доставки. Кроме того, автомобили выполняют функцию передвижных отделений почтовой связи.

Чтобы сократить выбросы углекислого газа, «Почта России» планирует обновить автопарк и перевести часть машин на использование природного газа. Это позволит к 2025 г. снизить выбросы углекислого газа на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. В 2020 г. «Почта» закупила 190 грузовиков на метане, а также начала переоборудовать уже имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа.