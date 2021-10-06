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vmCRM: новая облачная платформа для IT-аутстаффинга в России

Процессы автоматизации бизнеса сегодня, как мы видим на примере глобальных сбоев популярных социальных сетей и мессенджеров, могут быть не только технологическим благом, но и источником повышенных рисков. Если, к примеру, речь идет о строительстве деловых коммуникаций на основе сторонних незащищенных ресурсов. Для Staff-Hub, как компании, работающей на рынке информационных технологий в модели аутстаффинга команд и специалистов, значимость безупречных процессов и алгоритмов взаимодействия с партнерами очень высока.

Сегодня рынок IT проявляет к модели аутстаффинга особый интерес: форма интересная, в хорошем смысле хайповая. Это связано с тем, что большинство компаний на рынке становятся высоко технологичными, внутри каждой накоплено много экспертизы, которую необходимо грамотно и эффективно использовать.

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Андрей Лядков, основатель агентства Staff-Hub

«Модель аутстаффа позволяет нашим клиентам наращивать компетенции команд разработки внутри компании, при этом закрывать потребности в специалистах нужного стека внешними ресурсами. И возникает вопрос: как сделать процесс работы в этой модели удобным?», – отмечает фаундер агентства Staff-Hub Андрей Лядков.

На основании опыта работы с различными CRM-системами сегодня в качестве наиболее удобного решения для автоматизации рабочих процессов IT-аутстаффинга наш собеседник выделяет новую российскую платформу vmCRM.

«Наш опыт взаимодействия с платформой зарекомендовал себя только с положительной стороны. Она максимально адаптирована к задачам рынка ИТ-разработки в модели аутстаффинга и говорит с его участниками на одном языке. При этом платформа совмещает в себе удобство и множество функциональных возможностей: позволяет вести учёт, первичный документооборот, дополнительную коммуникацию со специалистами, имеет множество возможностей по аналитике данных и процессов», – отмечает Андрей Лядков.

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В числе прочих преимуществ собеседник агентства выделяет понятный интерфейс и облачную модель новой платформы, которая предусматривает различные сценарии взаимодействия и ролей участников бизнес-процесса.

Отметим, что сейчас нечто подобное пытаются реализовать отдельно разные участники рынка, но в основном все существующие решения базируются на основе внутренних ERP-систем или стандартных CRM-систем ритейла. В данном же случае vmCRM представляет собой облачную платформу, которая задаёт единые стандарты работы целого направления IT.

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