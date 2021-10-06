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В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети»

Участники акции «День без турникетов. Дети» смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм, собрать и запрограммировать робота. Это мероприятие для школьников в возрасте от семи до 13 лет пройдет впервые. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, ребят ждут познавательные экскурсии по инновационным площадкам столицы, а также творческие мастер-классы в детских технопарках и развлекательных центрах. Акция пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 г. и с 7 февраля по 29 апреля 2022 г.

«Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Занятия предназначены для организованных групп в сопровождении взрослых (учителей или родителей). В одной группе может быть не более 25 детей. Все мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: посетители должны держать дистанцию и надевать маски в помещениях.

Зарегистрироваться на первый этап можно на платформе «Детские технопарки Москвы». В разделе «Акции» необходимо выбрать пункт «День без турникетов. Дети», а затем перейти к программам мероприятий. Они сформированы с учетом возраста детей: для учащихся со второго по четвертый класс и для школьников пятых и шестых классов. Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета). После обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит все детали.

«Познавательные экскурсии по инновационным площадкам Москвы и творческие мастер-классы в детских технопарках понравятся ученикам пятых и шестых классов, а для учащихся вторых, третьих и четвертых классов развлекательные центры и парки профессий подготовили специальные образовательные и интерактивные программы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятия акции разделены на восемь тематических треков. Они познакомят с интересными профессиями в таких сферах, как «Креативные индустрии» (например, мода, дизайн, архитектура), «Инженерия и программирование», «Мультимедийное погружение и актерское мастерство» (журналистика, кино, мультипликация и другое), «Робототехника», «Наука», «Путешествия и безопасность», «Спорт» и «Предпринимательство». Например, 26 октября учеников приглашают присоединиться к программе «Инженерия и программирование». Ребятам расскажут о технических профессиях, и они смогут собрать робота под руководством опытных педагогов.

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