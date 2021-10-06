В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс»

В Кузбассе завершено внедрение региональной цифровой платформы в области спорта – «ИС.АРЕНА – Кузбасс».

Новая информационная система «ИС.АРЕНА – Кузбасс» – это единая цифровая платформа в сфере физической культуры и спорта. Проект направлен на популяризацию активного и здорового образа жизни. Система позволит оцифровывать большинство процессов – запись на массовые спортивные занятия, подготовку регионального календарного плана спортивных и физкультурных массовых мероприятий, аккредитация региональных спортивных федераций, присвоение спортивных судейских категорий, присвоение спортивных разрядов и т.д.

Создание единой цифровой платформы инициировано Министерством физической культуры и спорта Кузбасса при поддержке Министерства цифрового развития и связи Кузбасса.

«Принимая решение о создании региональной цифровой платформы Кузбасса, мы ставили перед собой задачу трансформировать основные процессы – создать простой, удобный людям и понятный механизм автоматизированного формирования статистики и аналитических данных, цифровых профилей наших жителей, занимающихся спортом физической культурой, а также цифровых двойников объектов спорта. В системе уже ведут работу 34 муниципальных образования Кузбасса, 17 государственных учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса», – рассказал министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Благодаря новой разработке Кузбасс одним из первых в стране смог приступить к присвоению спортивных разрядов, квалификационной категории спортивным судьям, аккредитации региональных спортивных федераций в цифровом виде через Единый портал государственных услуг.

«Новая система уже успешно работает. В этом году она вошла в число лучших цифровых разработок и стала призером IX Всероссийского конкурса IT-проектов «ПРОФ-IT.2021». При этом функционал платформы значительно шире. В перспективе он позволит наращивать количество цифровых сервисов, способствующих популяризации здорового образа жизни, а также даст возможность организовать персонифицированный подход при оказании услуг в сфере физической культуры и спорта на основе анализа цифровых профилей жителей региона», – отмечает министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.