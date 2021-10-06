3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI

Многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group сертифицировала серверные решения под собственной торговой маркой Crusader для интеграции с облачной экосистемой Microsoft. Решения Crusader Strive 720R теперь доступны в каталоге Microsoft Azure Stack HCI на официальном сайте компании Microsoft.

Crusader Strive – это современное решение для дата-центров, виртуализации, облачных и других приложений. Серверы Crusader Strive 720R построены на современных платформах с процессорами Intel Xeon Scalable и отвечают требованиям Microsoft на совместимость с платформой Microsoft Azure Stack HCI и Windows Server 2019 Datacenter. Сертифицированное оборудование является основой быстрого и надежного развёртывания операционной системы Azure Stack HCI. Предлагаемые решения позволяют клиентам легко развивать и модернизировать локальную инфраструктуру с помощью предварительно настроенных и проверенных конфигураций, а также благодаря бесшовной интеграции с сервисами Azure.

«Сегодня многие предприятия ищут для себя индивидуальные HCI-решения с отличной производительностью и по доступной цене, с высоким уровнем безопасности. Azure Stack HCI отвечает данным запросам, не требует внешнего хранилища, имеет услугу виртуального рабочего стола – это очень удобно для компаний с множеством филиалов или удалённых офисов. Решение позволяет оптимизировать работу SQL-серверов, перенести часть (или полностью) информации в облако, делая её более доступной и гибкой для сотрудников, использующих удаленную инфраструктуру. Наряду с этим, решения Azure Stack HCI обладают новейшими возможностями для обеспечения безопасности. Гибридные облака называют трендом текущего года, это закономерная оптимизация корпоративных ИТ. Теперь эти решения есть и в дистрибуторском портфеле нашей компании», – отметил Дмитрий Родионов, руководитель департамента продуктового маркетинга 3Logic Group.