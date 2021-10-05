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В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта

ИТМО получит 1,2 млрд руб. на открытие исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Ученые Центра будут разрабатывать цифровые решения для планирования разработки нефтегазовых месторождений, а также проектирования и эксплуатации сооружений в суровых условиях Арктики. Главный индустриальный партнер университета, куда в первую очередь будут внедряться готовые проекты, — ПАО «Газпром нефть».

Всего в федеральном конкурсе по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ) приняли участие 36 вузов и научных организаций. Только 6 из них прошли конкурсный отбор. Победители получат от Правительства до 1 млрд руб. на открытие исследовательского центра по ИИ. Еще 30% от суммы обеспечат заказчики разработок. Результатом работы центров станут конкурентоспособные на мировом рынке прикладные решения в виде разработанных программных и аппаратно-программных комплексов с высоким уровнем технологической готовности.

В рамках партнерства c ПАО «Газпром нефть» в исследовательском центре «Сильный ИИ в промышленности» будут разрабатываться цифровые платформенные решения для повышения эффективности полного производственного цикла: от формирования логистики, подбора персонала и закупки оборудования до планирования разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Помимо отечественных корпораций заказчиками проектов Центра выступили и лидеры зарубежного рынка — Siemens и Huawei.

«Помимо создания системы принятия решений для планирования разработки нефтегазовых месторождений, мы также работаем над ИИ, который будет проектировать морские объекты и сооружения на шельфе Арктики с учетом сложных климатических, географических условий. Изменяя параметры творческого процесса, воспроизводимого ИИ, можно получать сразу несколько вариантов проектов и выбирать из них оптимальный. И, наконец, будут разрабатываться инструменты для интеллектуализации бизнес-процессов и организационных структур. Анализируя “цифровые следы”, которые оставляют сотрудники в корпоративных информационных системах, ИИ будет формировать предложения по кадровым, структурным и функциональным изменениям. Такая система повысит эффективность многих производственных процессов до 40%», - директор национального центра когнитивных разработок ИТМО Александр Бухановский.

«ИИ — это турбина всех цифровых технологий. Страны, которые добиваются высоких результатов в этой области, всегда будут задавать направление всем остальным. Как раз таки в этом ключевая цель создания нового центра — заложить прочный научно-методический фундамент для прорывных цифровых технологических решений, востребованных на российском и зарубежном рынках. Чтобы быть всегда впереди и иметь возможность задавать тренд всей отрасли, мы делаем ставку именно на сильный ИИ, который способен брать на себя сложные творческие задачи. Мы рады, что экспертный совет и крупные индустриальные партнеры поддержали наши намерения», — рассказала руководитель программы развития ИТМО, первый проректор Дарья Козлова.

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