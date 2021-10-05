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Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров

Технология Smart ID Engine помогает пассажирам круизных лайнеров Royal Caribbean. Так как компания Royal Caribbean известна по всему миру своим сервисом премиум-класса, для нее вопрос выбора партнера для решения задач распознавания документов стоял особенно остро: большей части гостей не нравилось тратить время на ручной ввод данных.

«Используя технологию Smart ID Engine, мы смогли улучшить процесс прибытия гостей — теперь они не испытывают привычного раздражения при вводе своих данных из документов. Ни дома, ни в терминале», — сказал Тим Клауда, вице-президент по продуктам Royal Caribbean.

Программный продукт Smart ID Engine предоставляет гостям Royal Caribbean быстрый и интуитивно понятный процесс сканирования проездных документов при посадке пассажиров на морские круизы. Согласно статистике, большинство гостей быстро и эффективно сканируют свои проездные документы дома, прежде чем отправиться в терминал. Когда требуется сканирование документов на терминалах, сотрудники терминала оперативно справляются с задачей, используя систему Smart ID Engine.

«Выход в круизную индустрию с ведущей круизной линией мира — важная веха для Smart Engines. Мы хотели бы поблагодарить Royal Caribbean за доверие к нам», — сказал Владимир Арлазаров, основатель и генеральный директор Smart Engines.

Сотрудничество Royal Caribbean и Smart Engines выражается и во взаимодействии по вопросам защиты окружающей среды. В 2020 г. Smart Engines присоединилась к Глобальному договору ООН. Исследования Smart Engines направлены на создание новых энергоэффективных архитектур нейронных сетей. Собственная технология GreenOCR, разработанная в Smart Engines для сканирования документов, позволяет сократить углеродный след в процессе машинного обучения и использования ИИ на конечных устройствах.

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