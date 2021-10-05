«Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве

«Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске в эксплуатацию нового центра обработки данных (ЦОД) Nord-6. Объект общей площадью 3 тыс. кв. м расположен в Москве по адресу Коровинское шоссе, 37. В двух машинных залах разместятся 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главной особенностью проекта стала группа стоек с повышенной мощностью 20 кВт.

Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОДов: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

«На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки Nord, в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2 тыс. стоек», — сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор Dataline Юрий Самойлов.

Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки Nord на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОДа, на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3764 стойки.

Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда «Центр технологий ЦОД», в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров Dataline и «Ростелеком-ЦОД».