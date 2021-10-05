CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

«Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве

«Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске в эксплуатацию нового центра обработки данных (ЦОД) Nord-6. Объект общей площадью 3 тыс. кв. м расположен в Москве по адресу Коровинское шоссе, 37. В двух машинных залах разместятся 207 стоек, общая мощность дата-центра составит 5 МВт. Главной особенностью проекта стала группа стоек с повышенной мощностью 20 кВт.

Новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III. Бесперебойная работа дата-центра даже при проведении регламентных работ обеспечивается благодаря резервированию всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОДов: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

«На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки Nord, в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2 тыс. стоек», — сказал первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор Dataline Юрий Самойлов.

Новый дата-центр открылся в рамках проекта по развитию площадки Nord на Коровинском шоссе. Помимо нового ЦОДа, на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3764 стойки.

Эксплуатацию новой площадки обеспечивает команда «Центр технологий ЦОД», в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров Dataline и «Ростелеком-ЦОД».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

«Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP

В России написан национальный стандарт в области больших данных

Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture