Redsoft и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора

Российские разработчики Redsoft и «Лексема» подтвердили совместимость операционной системы РЕД ОС и прикладного программного обеспечения: платформы для быстрой разработки веб-приложений Lexema-Framework и системы управления корпоративным контентом Lexema-ECM. Работа направлена на масштабирование решений для цифровой трансформации и развитие отечественных информационных технологий.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Lexema-Framework — современная платформа для разработки веб-приложений, работает в области сложных программных разработок. Lexema-Framework работает на отечественных СУБД и ОС с технологиями контейнеризации и возможностью организации частного и публичного облака с автоматической балансировкой вычислительных ресурсов. В качестве инструмента программирования используется JavaScript. Адаптивность платформы позволяет использовать одно и то же приложение на ПК и в браузерах мобильных устройств. Платформа Lexema-Framework зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Lexema-ECM – система управления корпоративным контентом. В Lexema-ECM настроены типовые карточки и маршруты по их обработке. Они готовы к использованию сразу после развертывания системы. Позволяет оперативно разрабатывать и включать в документооборот нетиповые документы. Включает в себя необходимый функционал для юридически значимого кадрового ЭДО.

«В условиях политики импортозамещения многие российские организации переходят на отечественное программное обеспечение. На рынке уже сейчас есть достойные аналоги зарубежным решениям под каждую потребность. Например, связка программных продуктов от "Лексема" и операционной системы РЕД ОС может использоваться в госсекторе, где требования по импортозамещению особенно высоки», – отмечает Виктор Тимошин, генеральный директор компании «Лексема».