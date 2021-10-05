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Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux

Группа компаний Astra Linux, ведущий разработчик защищенных операционных систем и средств виртуализации, объявляет о переводе более 900 автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников медицинского информационно-аналитического центра и 38 медицинских учреждений республики Хакасия на ОС Astra Linux. Миграцию реализовал системный интегратор «Киасофт» при активной поддержке технических экспертов вендора.

До внедрения ПО Astra Linux ИТ-инфраструктура МИАЦ (учредителем организации является Министерство здравоохранения региона) была выстроена на базе ОС Windows. В пользу выбора операционной системы Astra Linux сыграли ее безопасность, удобство в использовании и широкий функционал.

В результате проведенных работ для организаций-пользователей была выстроена распределенная защищенная среда виртуализации с использованием операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, а также развернут парк рабочих мест более чем на 900 АРМ. Интеграция СЗИ заказчика с российской ОС на серверах и АРМ была реализована успешно, а его технический персонал прошел обучение по работе с отечественной платформой, включая управление конфигурациями АРМ в среде Linux.

«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения республики Хакасия «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» в целях реализации национального проекта «Здравоохранение», а также следуя курсу на импортозамещение программного обеспечения, с 2018 г. начал рассматривать представленные на рынке отечественные ОС для использования в нашей информационной системе. В 2019-2021 гг. мы ввели в эксплуатацию в медицинских учреждениях республики Хакасия более 900 новых рабочих станций под управлением ОС Astra Linux Special Edition. У пользователей информационных систем здравоохранения переход на отечественную ОС не вызвал трудностей с ее освоением, в то же время обслуживание автоматизированных рабочих мест техническим персоналом потребовало повышения его квалификации. Оснащение организаций этой операционной системой позволило реализовать стратегию импортозамещения и в то же время обеспечить требуемый уровень защиты конфиденциальной информации. В дальнейшем планируется развитие существующей инфраструктуры медицинских организаций с использованием защищенных отечественных операционных систем», — сообщил Евгений Бычков, заместитель директора по информационным технологиям ГБУЗ РХ «РМИАЦ».

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