CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных

Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и ИT-разработчики в медицине. В этом году благодаря регуляторной «песочнице» Data Matrix стала единственной российской компанией, работающей в области Real World Evidence, которая имеет право официально проводить RWE-исследования на российских данных.

Data Matrix, которая занимается исследованиями рутинной клинической практики (RWE) на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт — один из семи рассмотренных участников программы ЭПР и единственный в области Real World Evidence.

RWD — данные рутинной клинической практики (обезличенные медицинские карты, лабораторные исследования, информация из соцсетей или с носимых медицинских устройств) — сегодня в мире сравнивают с золотыми приисками.

За последние пять лет цифровой революции, особенно в период пандемии, исследования (исследования на основе данных RWD) доказали свою значимость фармакологии и медицине. И по мнению игроков рынка, этот тренд в следующее десятилетие будет только нарастать.

При этом проблемы масштабирования RWE традиционны для всех инновационных направлений, продуктов и явлений В первую очередь, это несовершенство законодательства, которое просто не успевает за скоростью развития технологий.

Однако, благодаря созданию ЭПР (экспериментально-правового режиму), технологический рынок получил инструмент, позволяющий реализовывать передовые проекты в рамках эксперимента, согласованного с государством.

«Участие в цифровой «песочнице» дает нам право на получение доступа к обезличенным данным медицинских карт любого медицинского учреждения России, — говорит Алексей Лолейт, директор по стратегии и развитию компании Data Matrix, — Однако, на наш взгляд, совершенно неправильно «сидеть» на этих данных, которые уже сегодня могут помочь российским ученым проводить научные исследования в области медицины, а ИT-разработчикам создавать инновационные продукты. Создание Банка биомедицинских данных совместно с Ассоциацией НБМЗ (Национальная база медицинских знаний) может дать необходимый толчок для развития передовой российской медицины».

«Data Matrix, на наш взгляд, способна взять на себя лидерство в вопросах технического, организационного и правового обеспечения обращения медицинских данных. И это дает стимул для реализации проекта Банка данных в России», — отметил генеральный директор Ассоциации «НБМЗ» Борис Зингерман.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

«Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP

В России написан национальный стандарт в области больших данных

Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture