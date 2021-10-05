AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™

Компания AMD (NASDAQ: AMD) объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC™, представив предварительную версию виртуальных машин (ВМ) N2D на базе процессоров AMD EPYC™ серии 7003.

Виртуальные машины N2D используют возможности процессоров EPYC последнего поколения. Благодаря этому, по данным Google Cloud, они обеспечивают в среднем более чем на 30% лучшее соотношение цены и производительности при различных рабочих нагрузках по сравнению с предыдущим поколением экземпляров N2D на базе процессоров AMD EPYC.

«Процессоры AMD EPYC третьего поколения помогают поставщикам облачных услуг предоставлять конечным пользователям современную облачную среду. Это включает в себя ведущие возможности производительности, фантастическое соотношение цены и производительности, а также расширенные функции безопасности», — сообщает Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Server Business, AMD.

Для клиентов с высокопроизводительными рабочими нагрузками, требующими баланса вычислений и высокой пропускной способности памяти, такие как веб-сервисы, базы данных, виртуальные машины N2D на базе процессоров AMD EPYC серии 7003 обеспечивают До 224 vCPU для высокопоточных рабочих нагрузок и 8 ГБ памяти на vCPU. А также высокую производительность системы хранения данных благодаря поддержке постоянных дисков и локального твердотельного накопителя емкостью до 9 ТБ.

Новое семейство виртуальных машин N2D будет продолжать поддерживать богатый набор функций, представленных в виртуальных машинах N2D на базе процессоров EPYC 2-го поколения. Среди этих функций: единоличное владение узлом, пользовательские типы машин Google Kubernetes Engine (GKE) и, в будущем, конфиденциальные вычисления. В настоящее время виртуальные машины N2D с процессорами AMD EPYC третьего поколения установлены в предварительной версии в нескольких регионах Google Cloud: us-central (Айова), us-east1 (С. Каролина), europe-west4 (Нидерланды) и asia-southeast1 (Сингапур). Они будут доступны в других регионах Google Cloud по всему миру в ближайшие месяцы.