В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса

ИТ-компания «Инфосистемы джет» трансформировала услугу проведения ИТ-аудита в части ИТ-инфраструктуры, переориентировав ее на бизнес. В услуге выведено 10 критериев оценки ИТ-инфраструктуры, которые особенно важны в подобных проектах. По этим критериям клиенты сами определяют акценты при проведении ИТ-аудитов. Это позволяет получить результат, ориентированный на задачи конкретного бизнеса. По итогам ИТ-аудита клиент получает карту проектов с оценкой их стоимости и влияния на бизнес.

Независимый аудит ИТ-инфраструктуры нужен компаниям, чтобы оценить необходимые изменения для перехода ИТ к целевому состоянию и соответствию бизнес-стратегии. В этой связи «Инфосистемы джет» предлагает комплексный аудит ИТ-инфраструктуры, разработку стратегии развития ИТ и цифровой трансформации, создание дорожной карты проектов, включающей в себя рекомендации по модернизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Дополнительно компания предлагает DR-планы, оценку ТСО (CapEx/OpEx на 3-5 лет), ресурсно-сервисные модели и пр.

В основе нового подхода «Инфосистемы джет» в проведении ИТ-аудита — фокус на нескольких важных для заказчика критериях оценки компонентов ИТ-инфраструктуры. Эксперты ИТ-компании проанализировали свой обширный опыт подобных проектов и вывели 10 наиболее значимых факторов, которые позволяют оценить ИТ как со стороны технического блока, так и со стороны владельцев бизнеса. Например, это может быть экономическая эффективность, соответствие лучшим практикам, катастрофоустойчивость, достаточность ресурсов, производительность и пр. Заказчик сам выбирает актуальные для него критерии подхода к ИТ-аудиту, что помогает в итоге проекта получить результат, отвечающий его ожидания.

«С одной стороны, бизнес-консультанты дают только общие рекомендации по улучшению ИТ, которые еще нужно "перевести" в проекты. С другой — ИТ-интеграторы готовят многостраничные отчеты о текущем положении дел. Эти документы непонятны бизнесу, они не описывают риски и возможности для оптимизации на доступном ему языке. Заказчикам не нужен ворох бумаг, им необходимо понимание, какие компоненты ИТ-инфраструктуры им нужно улучшить, каким образом и как это усилит их бизнес, — отмечает Павел Тесленко, руководитель направления ИТ-аудита «Инфосистемы джет», — Результатом проводимого нами ИТ-аудита становится карта проектов и оценка их стоимости. А поскольку заказчик сам определяет важные для себя критерии "изучения" ИТ-инфраструктуры, то такой ИТ-аудит приносит действительную пользу бизнесу».

Эксперты «Инфосистемы джет» уже провели аудиты ИТ-инфраструктуры по новой методологии в национальном банке «Траст», газодобывающей компании «Ачимгаз» и у других заказчиков. В Локо-Банке по итогам ИТ-аудита в 3 раза удалось сократить число серверного оборудования, необходимого банку. Еще около 30% экономии ресурсов банк достиг за счет вывода из эксплуатации устаревшего и недоутилизированного оборудования. В результате проведенного ИТ-аудита в «Вологодской областной энергетической компании» сформирована стратегия развития ИТ-, ИБ и инженерной инфраструктуры на три года. Предложенная карта проектов подразумевает поэтапный отказ от устаревших систем, модернизацию оборудования и ПО, а также унификацию процессов контроля и управления.