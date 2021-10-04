Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions

В облаке Mail.ru Cloud Solutions открыт доступ к платформе распознавания и синтеза речи на основе машинного обучения Mail.ru cloud voice. Она поможет компаниям внедрить речевые технологии в свои цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием технологий голосового помощника Маруся.

Платформа Mail.ru cloud voice способна распознавать речь и синтезировать естественный голос. Технология Voice ASR (Automatic Speech Recognition, автоматическое распознавание речи) быстро переводит звуковой файл в удобный для восприятия текст: сервис автоматически разбивает его на предложения и расставляет знаки препинания. Технология Voice TTS (Text-to-speech, генератор естественной речи) основана на машинном обучении. Благодаря этому сгенерированный программой голос не отличим от человеческой речи.

Облачный сервис Mail.ru cloud voice поможет компаниям проанализировать звонки клиентов, добавить голосовое управление к приложению, озвучить контент на сайте, адаптировать сервис для людей с ограниченными возможностями. Например, слабовидящие люди смогут прослушать информацию, представленную в приложении, и давать команды голосом.

В основе платформы — технологии голосового помощника Маруся, которые уже используются в сервисах экосистемы VK. В Почте Mail.ru Маруся может озвучивать и отвечать на письма, а также сообщать о непрочитанных сообщениях. Возможности Маруси используют различные компании для взаимодействия с пользователями: бренд Purina разработал голосовой навык «Питомцы» для Маруси. С его помощью владельцы домашних животных могут получать рекомендации и ответы экспертов на любые вопросы, связанные с их содержанием и здоровьем.

Все вычисления происходят на стороне облачного провайдера, за счет чего сервис Mail.ru cloud voice не требует от клиента значительных вычислительных ресурсов и обеспечивает быстродействие на любых устройствах. Это позволяет обрабатывать большие массивы данных и демонстрировать максимальную точность распознавания, что невозможно реализовать на самих устройствах. Речевые технологии Mail.ru cloud voice интегрируются в любые сервисы независимо от платформы и языка разработки благодаря универсальному Rest API. Достаточно наложить платформу на необходимую бизнес-логику и интегрировать в приложение или сервис.

Сервис Mail.ru cloud voice оплачивается по факту использования — только за количество символов озвученного текста или количество распознанных минут аудио.

«Платформа Mail.ru cloud voice позволяет широкому кругу компаний внедрить в бизнес речевые технологии. Не нужно разрабатывать с нуля алгоритмы распознавания речи и модели машинного обучения, разворачивать серьезную инфраструктуру и нанимать штат разработчиков. Можно взять готовую технологию и в считанные дни улучшить свои цифровые сервисы. Это поможет привлечь новую аудиторию, которая раньше не могла ими пользоваться, или автоматизировать обслуживание клиентов, ускорив процесс и сделав его удобнее», — говорит Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru cloud solutions.

Новые пользователи Mail.ru cloud solutions смогут протестировать речевые технологии Mail.ru cloud voice бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе MCS и активировать аккаунт.