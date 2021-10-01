Sitronics KT модернизировала обучающее тренажерное оборудование Чебоксарского тракторного завода

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала новую версию программного обеспечения динамического тренажёра для подготовки операторов в учебном комбинате завода.

Тренажер бульдозера «ЧЕТРА Т20» выполнен на основе реальной кабины бульдозера и предназначен для обучения основам управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навыков управления. Он был разработан специалистами Sitronics KT в рамках заключенного контракта на разработку и серийную поставку тренажёров для учебного центра, где проводится подготовка специалистов эксплуатирующих и обслуживающих организаций особенностям конструкции, управления, ремонта и обслуживания техники «ЧЕТРА».

Для максимального соответствия условиям реальной работы тренажер оснащен динамической платформой. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами, которые установлены в кабине бульдозера «ЧЕТРА Т20». В кабине также воспроизводятся толчки и вибрации, а аудиосистема имитирует звуки работающего бульдозера. Эффект поворота машины достигается за счет жидкокристаллических мониторов, установленных в кабине вместо стекол.

«Мы рады, что вместе с компанией «ЧЕТРА» смогли усовершенствовать наш продукт, добавив новые режимы, визуальные эффекты и сценарии обучения. По-настоящему качественные тренажёры получаются только при тесном взаимодействии производителя техники и разработчиков», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.