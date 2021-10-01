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«Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP»

«Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP». Проект создания автоматизированной информационной системы управления предприятием для компании реализован «Гэндальф» и «Байт-автоматизация». Была создана система управления для заводов в Тульской и Ростовской области, а также разработана технология внедрения для производства в Тверской области.

«Гланит» – специалист в производстве и декорировании тары белого, зеленого и коричневого стекла. На сегодняшний день общая мощность производства составляет более 1 млрд штук в год. Многие клиенты, такие как пивоваренная компания «Балтика», сотрудничают с компанией с момента открытия. Регулярное обновление и оптимизация бизнес-процессов являются необходимыми управленческими решениями для поддержания конкурентоспособности предприятий и эффективности их работы.

До начала проекта компания использовала «1С:Управление производственным предприятием 8» для ведения управленческого, бухгалтерского, налогового, кадрового учета и расчета зарплаты; «1С:Документооборот 8 КОРП» – для согласования документов, договоров и ведения архивов.

В августе 2020 г. руководство акционерного общества приняло решение автоматизировать существующие процессы с помощью программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2».

Целью автоматизации для компании «Гланит» было ускорение информационных потоков и создание такой информационной системы, которая позволила бы вовлекать в сквозные бизнес-процессы дополнительные структурные подразделения средствами системы без необходимости изменения ее конфигурации и потери производительности.

При реализации внедрения 80% работ проводилось в дистанционном режиме из-за существующих ограничений, при этом работа предприятия не останавливалась – отгрузка продукции происходила в штатном режиме. Была создана масштабируемая система, которая может быть применена при подключении новых производственных площадок, а стабильность и быстродействие системы проверили с помощью нагрузочного тестирования.

В результате заказчик получил единую отчуждаемую «1С:ERP», которая может быть передана любой команде сопровождения (внутренней, внешней или смешанной). Бизнес-процессы стали унифицированными — это позволяет тиражировать их и на другие площадки, что значительно экономит время на запуск нового завода. Так во время реализации основного проекта внедрения был подключен новый завод в Ростовской области, что не было запланировано изначально.

Был реализован детализированный учет по каждой производственной линии и внедрен сложный механизм расчета себестоимости продукции в «1C:ERP», отказались от Microsoft Excel. Время, необходимое на подготовку отчетности, сократилось на 20%. Это позволит руководству компании оперативно принимать управленческие решения, опираясь на актуальные данные и гибко реагировать на изменение рыночных условий в плане ценообразования, что повышает конкурентоспособность заказчика на рынке.

Согласование реестра платежей ускорилось на 20% за счет отказа от его ведения и согласования при помощи Microsoft Excel. Сейчас все заявки на расходование денежных средств ведутся в «1С:ERP», казначеи и руководство видят такие документы в режиме «одного окна». Такой подход ускоряет согласование заявок на расходование денежных средств, что повышает оперативность исходящих платежей.

Работа ордерного склада была дополнена нетиповой функциональностью – подсистемой управления паллетами, что позволяет оперативно оценивать местоположение той или иной паллеты и оценивать загрузку складов.

В блоке «Управление продажами» была добавлена спецификация договоров, в которой фиксируется, какую продукцию, в каком объеме и когда готов выкупить клиент. Это позволяет контролировать процесс исполнения спецификации (сравнивается, на сколько процентов выбран весь объем спецификации, ведется контроль за ценами и т.д.). Реализован механизм учета стоимости маршрутов доставки, контроль выставляемых транспортными компаниями счетов на оплату.

Автоматизация на базе программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом 8» значительно сократила трудозатраты расчетчиков заработной платы за счет использования многофункционального документа, в котором ответственный сотрудник утверждает и использует информацию, введенную ранее кадровиком.

«Старт опытно-промышленной эксплуатации системы совпал с расширением бизнеса компании. Все настройки изначально делали для одного завода, а с марта 2021 г. у нас появилась вторая промышленная площадка в Новочеркасске. Все настройки были оперативно перенесены и на этот завод. Причем проект был реализован в очень сжатые сроки. Решение о начале проекта было принято в августе 2020 г., а запуститься было необходимо уже в январе 2021 г. Мы планировали использовать стандартные функциональные возможности «1С:ERP» без особых доработок. Сейчас в базе работают отделы сбыта и снабжения, экономисты и бухгалтеры, которые уже адаптировались к новым процессам. Далее будем развивать функционал «1С:ERP», добавлять дополнительные аналитические возможности для увеличения эффективности принятия управленческих решений», – сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Гланит» Андрей Черепанов.

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