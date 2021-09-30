ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис»

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) сообщил о переводе работы сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р7-офис».

Закупка ПО была одной из мер выполнения задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур. Решение выбрать «Р7-офис» стало результатом процесса отбора и тестирования ряда решений. В руководстве вуза уточнили, что всего было приобретено 500 лицензий.

В результате внедрения платформы сотрудники получили возможность бесперебойной совместной работы с файлами без потери функционала и с улучшенной совместимостью по сравнению с ранее использовавшимся популярным решением.

Помимо онлайн-редакторов текстовых документов, таблиц и презентаций, пользователи также получили доступ к средствам просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы и другие полезные программы.