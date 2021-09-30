«Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software

ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с Alloy Software, разработчиком ПО для организации и автоматизации работы ИТ-служб. Теперь клиентам компании доступны решения для повышения эффективности ИТ-подразделений и других отделов, использующих сервисный подход при оказании услуг.

Alloy Software — поставщик программных решений в области управления услугами, ИТ-активами и сетевой инвентаризации. Продукты разработчика используют компании по всему миру, в том числе Mitsubishi Electric, Xerox, Unicef, Makita и другие.

Компания Alloy Software создает комплексное решение для автоматизации ИТ-функции бизнеса. В него входят инструменты поддержки внешних и внутренних клиентов с помощью системы Service Desk, управления операционной деятельностью ИТ-департамента и жизненным циклом ИТ-активов (лицензиями ПО, оборудованием). Основные продукты компании — Navigator Enterprise (подходит компаниям с большим количеством распределенных ИТ-активов) и Alloy Navigator Express (нужен для автоматизации операций по сбору, учету и устранению сбоев и неисправностей ИТ-систем малого бизнеса). Среди решений разработчика есть также инструмент для ИТ-аудита: Alloy Discovery Enterprise помогает «увидеть» состояние крупной сетевой инфраструктуры. Продукты также позволяют проводить бухгалтерскую инвентаризацию, что экономит временные ресурсы ИТ-подразделения в 5-10 раз.

Продукты Alloy Software позволяют добиться стабильности ключевых сервисных и бизнес-процессов, а также обеспечить оперативную поддержку пользователей, работающих удаленно. Решения просты для администрирования, настройки и установки, так как обладают Low-code, открытым API и быстро интегрируются в ИТ-инфраструктуру. Инструменты точно распознают ПО: программные модули упрощают процесс контроля лицензионного соответствия требованиям регуляторов, снижая при этом риски нарушения законодательства.

«В нашем пакете Enterprise-решений появился еще один продукт с богатой функциональностью. Теперь у заказчиков больше вариантов для точного закрытия их потребностей. Alloy Software предлагает гибкое ценообразование и разные модели сервиса SaaS / Cloud / On-Premises, что упрощает процесс трансформации бизнеса», – сказал Вадим Кудрин, руководитель направления инфраструктурных решений департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус консалтинг».

«Теперь партнеры ГК «Корус консалтинг» смогут кратно повысить скорость трансформации сервисных подразделений своих клиентов за счет готовых "коробочных" решений, основанных на лучших практиках ITIL и пользовательском опыте международных компаний. При этом высокая скорость трансформации может достигаться при небольшом количестве ресурсов – как финансовых, так и человеческих. Это важный фактор в условиях нехватки ИТ-профессионалов на рынке труда и ограниченных ИТ-бюджетах», – сказал Константин Постовалов, менеджер по развитию бизнеса в РФ и СНГ, Alloy Software.