«Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде

Российский разработчик и производитель интегральных микросхем и радиоэлектроники «ПКК Миландр» запустил собственный центр обработки данных (ЦОД). Он спроектирован в соответствии с требованиями сертификата Tier III, его мощность составляет 350 кВт.

Проект «ПКК Миландр» по цифровизации производства предполагает инвестиции в размере 627 млн руб., из которых 500 млн руб. были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) по программе «Цифровизация промышленности». Процентная ставка по займу составила 1% годовых, так как ключевым исполнителем выступил российский системный интегратор.

Инвестиции в создание дата-центра и приобретение вычислительного оборудования превысили 280 млн руб. Общая площадь ЦОДа составляет 240 квадратных метров, в машинном зале расположены 30 серверных стоек. Мощность, выделенная под вычислительное оборудование, – 350 кВт. Дата-центр расположен в здании Научно-исследовательского института физических проблем в Зеленограде. На созданных мощностях «ПКК Миландр» разместил информационные системы проектирования и управления производственными процессами, при этом заложена возможность предоставления в аренду части ресурсов другим предприятиям.

«Ранее, до запуска дата-центра, вычислительное оборудование «Миландра» находилось в нескольких разрозненных серверных помещениях. Это препятствовало возможности оперативного изменения ИТ-инфраструктуры предприятия под требования бизнеса, осложняло управление и создавало проблему защиты информации, в том числе интеллектуальной собственности. Создание нового единого дата-центра, благодаря поддержке ФРП, помогло решить эти проблемы», – сказал директор ЦИТиЗИ «ПКК Миландр» Константин Колесин.

Дата-центр спроектирован в соответствии с требованиями сертификата надежности центров обработки данных уровня Tier III от Uptime Institute. Это означает гарантию бесперебойной работы всех систем обслуживания, позволяющих обеспечить работоспособность ЦОДа на уровне 99,982%. Таким образом, в течение года простой в работе ЦОДа может составить не более 1 часа и 36 минут.

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Цифровая экономика». Ожидается, что доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных будет непрерывно расти и к 2024 г. достигнет 5%.