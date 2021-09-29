HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake

Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила широкий набор новых облачных сервисов для платформы HPE Greenlake Edge-to-Cloud, которые позволят заказчикам достичь непревзойденных возможностей для цифровой трансформации приложений и данных. Запуск знаменует собой выход HPE на два крупных быстрорастущих рынка программного обеспечения — это рынки комплексной аналитики и защиты данных. Вместе эти инновации еще больше ускоряют трансформацию HPE в компанию, предоставляющую облачные сервисы. Новые решения HPE дают заказчикам больший выбор и свободу для ведения бизнеса и разработки ИТ-стратегии с помощью открытой и современной платформы, которая обеспечивает повсеместное использование облачных технологий. Представленные продукты, которые пополнили портфель облачных решений HPE Greenlake, позволят клиентам быстро внедрять инновации с меньшими затратами.

Они включают в себя: HPE Greenlake for analytics – открытые и комплексные облачные сервисы для модернизации всех данных и приложений независимо от их расположения: локально, на периферии или в облаке; HPE Greenlake for data protection – облачные сервисы аварийного восстановления и резервного копирования, которые помогают заказчикам противостоять кибератакам и защищать данные повсюду — от границы сети до облака; HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework и инструменты автоматизации – комплексный надежный набор решений и инструментов автоматизации для ускорения процесса достижения повсеместной облачной среды и снижения рисков при переходе к ней.

«Рынок программного обеспечения для больших данных и аналитики, размер которого, по прогнозам компании IDC, превысит $110 млрд к 2023 г., готов к значительным переменам. Заказчики находятся в поисках гибридного решения для корпоративных наборов данных, расположенных как в локальной среде, так и на периферии, — отметил Антонио Нери, президент, генеральный директор HPE. — Именно данные лежат в основе каждой инициативы по модернизации в любой отрасли. Тем не менее, компании все еще вынуждены работать с устаревшими аналитическими платформами, в которых отсутствуют встроенные облачные возможности, или принудительно переходить на публичное облако, что требует адаптации к новым процессам и может привести к привязке к определенному поставщику услуг. Новые облачные сервисы HPE Greenlake для аналитики позволят заказчикам преодолеть эти трудности и предоставят им единую платформу для повсеместного объединения и модернизации данных. Вместе с решениями HPE Greenlake для защиты данных заказчикам теперь доступна уникальная платформа для защиты, хранения и извлечения максимальной выгоды из имеющейся у них информации от границы сети до облака».

HPE продолжает развивать платформу HPE Greenlake, охватывающую работу от границы сети до облака. В настоящее время ей пользуются более 1,2 тыс. заказчиков, а общая сумма контрактов составляет $5,2 млрд. В III квартале 2021 г. HPE объявила, что показатель выручки компании в годовом выражении вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество заказов на обслуживание выросло на 46%. Ранее HPE также анонсировала успешные кейсы по внедрению HPE Greenlake с Woolworths Group, крупнейшим ритейлером Австралии и Новой Зеландии, а также с Агентством национальной безопасности США.