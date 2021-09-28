Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. Его составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy на основе таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса. На первой строчке рейтинга находится Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

При составлении рейтинга оцениваются статистические показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть основных категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение. В категории «Продукт» российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. Пятое место Москва заняла в категории «Досуг», по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга.

«В этом году Москва значительно укрепила свои позиции в группе показателей “Экономическое процветание”, продемонстрировав рост с 64-го до 25-го места. Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения. Напомню, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве сейчас составляет 0,51%, что является минимальным показателем с апреля прошлого года», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Динамично столица России развивается как международный технологический центр. В Москве созданы все условия для создания и внедрения инновационных продуктов, подчеркнул глава городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Рейтинг The World‘s 100 Best Cities составляется с 2016 г. международной консалтинговой компанией Resonance. В нем учитываются статистические данные, отзывы бизнес-сообщества, отраслевых специалистов и туристов.