Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой

В 2021–2022 гг. все общеобразовательные учреждения Южного Урала будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой, которую построит компания «Ростелеком». В 800 школах области появятся точки Wi-Fi-доступа и видеонаблюдение. Работы проводятся в рамках государственного контракта между компанией и Министерством образования и науки Челябинской области.

Южный Урал вошел в число 16 регионов, где в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект создания единой цифровой образовательной среды.

«К концу 2022 г. каждая общеобразовательная организация будет оснащена необходимой ИТ-инфраструктурой независимо от места ее расположения. В рамках нацпроектов “Образование” и “Цифровая экономика” в школы закупается современная компьютерная техника, проводится высокоскоростной интернет, обеспечивается защита всех цифровых каналов связи и доступ к информационным ресурсам, ведется переподготовка педагогов. Все это делается для того, чтобы каждый ребенок мог получать качественные знания в условиях, отвечающих современным требованиям», — сообщил Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.

Современная телекоммуникационная инфраструктура появится в образовательных учреждениях 43 муниципальных образований Южного Урала: от Брединского района на юге области до Снежинского городского округа на севере.

«К настоящему моменту специалисты “Ростелекома” проводят обследование всех объектов Челябинской области для строительства необходимой ИТ-инфраструктуры. Всего в южноуральских школах будет уставлено 4 тыс. камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения, а также более 14 тыс. точек Wi-Fi-доступа», — сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Кроме Челябинской области, в список регионов, где будет реализован проект, вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 г.