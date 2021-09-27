Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга

С 21 сентября 2021 г. начался прием заявок на премию Galileosky Contest, который будет открыт до 12 декабря 2021 г. Победители первой премии, учрежденной компанией Galileosky, станут известны уже в феврале 2022 г.

Главный критерий для участия в Galileosky Contest — наличие проекта в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга, реализованного или стартовавшего в 2020-2021 гг. на базе оборудования Galileosky. Привязки к геолокации компании-интегратора, объекта мониторинга или участников проекта нет: номинантами и лауреатами премии могут стать компании из России, стран СНГ, Украины и дальнего зарубежья.

Всего в премии Galileosky Contest 11 номинаций. В их числе «Экстремальные условия» (для кейсов, реализованных в отсутствие связи и инфраструктуры, дорог и электричества), «Самая большая экономия» (для проектов, где мониторинг принес сверхприбыли), «Мониторинг в нефтегазе» и «Цифровизация горной добычи» и другие.

В каждой номинации будет выбран один победитель. Главный приз — новые терминалы Galileosky 7x Wi-Fi Hub. Также предусмотрен спецприз за лучший алгоритм Easy Logic, созданный интегратором для кейса.

Жюри премии — эксперты Galileosky и представители компаний «Мираторг», Segezha Group, «Русагро», ESCORT, Gurtam, «Иридиум коммьюникешенс».

«Компания Galileosky с 2008 г. занимается разработкой GPS/ГЛОНАСС оборудования и технологий. Если сначала мы занимались исключительно мониторингом транспорта, то сейчас наши цифровые решения применяются во многих отраслях, начиная с промышленности и заканчивая сельским хозяйством. Учреждение премии — это наш вклад в поддержку цифровизации и развития технологий в России. Номинации премии составлены так, чтобы продемонстрировать все возможности применения спутникового мониторинга», — сообщил Максим Ревякин, руководитель отдела продаж Galileosky

Информация о конкурсе, перечень номинаций, условия участия опубликованы на сайте премии.