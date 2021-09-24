CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии

Компания AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») построит в Карачаево-Черкесии ситуационный центр главы республики. Комплекс позволит создать интеллектуальную ИТ-систему для поддержки управленческих решений, мониторинга ситуации в регионе, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей. Запуск платформы запланирован на ближайшее будущее.

В ходе проекта команда «Лиги цифровой экономики» выполнит полный спектр работ по созданию первой очереди ситуационного центра. В их числе выбор и поставка оборудования, его монтаж, пусконаладочные работы, аттестация объектов информатизации и запуск комплекса в промышленную эксплуатацию. Будет создана аппаратная платформа для проведения мероприятий правительством республики, в том числе сеансов закрытой видеоконференцсвязи с участием муниципальных, региональных и федеральных органов власти.

Проект реализуется в рамках создания в субъектах Российской Федерации системы ситуационных центров, взаимодействующих по единому регламенту. Это поможет регионам выстроить эффективную работу в части мониторинга общественной, экономической и оперативной обстановки при интеллектуальной поддержке ИТ-инструментов. Ситуационный центр позволяет повысить оперативность и качество принятия решений в области государственного управления, а также уровень обеспечения безопасности. Последнее особенно актуально для СКФО, где находится ряд важных стратегических объектов, туристическая инфраструктура, пограничные зоны.

«Основное преимущество данного решения в том, что мы получим универсальную цифровую платформу, на базе которой сможем создавать новые сервисы и развиваться в различных направлениях. Тем самым мы закладываем основу для цифровой трансформации работы органов власти и всей жизни региона. Также важным моментом является поддержка импортозамещения и выбор преимущественно отечественных компаний и продуктов для реализации проекта», – отметил Руслан Коваленко, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики.

«За последние несколько лет наша команда спроектировала и внедрила целый ряд ситуационных центров в регионах России. Это сложная и интересная работа на стыке программного и аппаратного обеспечения по созданию комплексной инфраструктуры, которая должна быть эффективной и при этом отвечать требованиям безопасности информации. Мы надеемся, что центр в Карачаево-Черкессии станет основой для дальнейшей всеобъемлющей информатизации государственного и муниципального управления в республике», – подчеркнул Иван Арсеньев, руководитель проектов компании AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики»).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы»

Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет

Ключи шифрования можно передавать по воздуху

«Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии

«Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture