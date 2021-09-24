Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса

ПАО «М.видео» (Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, выбрала платформу Yandex.Cloud для реализации стратегии роста бизнеса. Впервые на российском рынке ритейла разработка и эксплуатация клиентских цифровых продуктов компании полностью переводится в облако. На сегодня уже 70% розничных операций Группы поддерживаются облачными решениями. В течение ближайших двух лет «М.видео-Эльдорадо» планирует полностью перевести клиентские продукты в облака.

М.Видео-Эльдорадо с начала 2021 г. увеличила объем потребления сервисов Yandex.Cloud в три раза. Увеличение объемов ресурсов для ML-разработки (machine learning, машинное обучение) дало возможность одновременно проводить порядка 100 пилотов и экспериментов. На облачную платформу Yandex.Cloud уже переведены разработка и эксплуатация сайтов и мобильных приложений для клиентов и консультантов обоих брендов. Также команда «М.видео-Эльдорадо» активно применяет сервисы автоматизации контейнерной разработки для создания новых цифровых продуктов, управляемую платформу данных для сбора, хранения, анализа и визуализации информации, сервисы на базе машинного обучения и бессерверные вычисления.

«М.видео-Эльдорадо» планирует полностью перевести фронт-энд продукты в облака, сфокусировать инвестиции в сфере разработки и свести к минимуму развитие собственной базовой ИТ-инфраструктуры. Это позволяет «М.видео-Эльдорадо» оперативно и без существенного роста затрат значительно расширять функционал ключевых для бизнеса продуктов и сервисов, внедрять аналитику данных на всех уровнях принятия решений и, в конечном итоге, повышать общую цифровизацию всего бизнеса.

«М.видео-Эльдорадо» начала с перевода в облака корпоративного дата-офиса в 2020 г. Это позволило увеличить скорость разработки и быстро масштабировать мощности собственного дата-центра. В результате ритейлер сократил время подготовки инфраструктуры для новых продуктов с нескольких месяцев до одного-двух дней. Показатель time-to-market в некоторых случаях сократился на 30%. При этом эффективность утилизации ИТ-инфраструктуры выросла вдвое за счет гибкой и прозрачной системы тарификации нагрузки, а также выделенной команды поддержки на стороне провайдера.