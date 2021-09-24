Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи

Компания Accenture в России внедрила электронную подпись в кадровые процессы, разработав корпоративный облачный сервис MyAccenture. Теперь все сотрудники компании в России имеют возможность оформить отпуск, подписать внутренние документы, зарегистрировать и закрыть больничный лист без использования бумаги.

В ближайшее время электронная подпись будет внедрена в процесс оформления командировок и акты приема-сдачи корпоративного оборудования Accenture в России. Также компания сейчас проводит анализ возможности подписания трудового договора в электронном формате.

Сотрудники пользуются сервисом MyAccenture через браузеры корпоративных ноутбуков и мобильных устройств. В решении используется подход простой электронной подписи, которая не требует взаимодействия с государственными регуляторами и удостоверяющими центрами. Для ее использования достаточно внутреннего положения компании.

На практике электронная подпись представляет собой комбинацию корпоративного ID и уникального табельного номера сотрудника. Процесс подписи документа для сотрудника заключается в авторизации с помощью корпоративной учетной записи, ознакомления с соответствующим документом и нажатии кнопки «подписать» на экранной форме.

Сервис MyAccenture – это результат совместной работы нескольких отделов компании, которая стартовала в марте 2020 г. Помимо ИТ-команды в проекте принимали участие фокусная группа пользователей, представители HR, юридической службы, отдела финансов и бухгалтерии. ИТ-часть проекта реализуется командами Технологических центров Accenture в Твери и Ростове-на-Дону. Решение разработано на платформе .Net, пользовательский интерфейс реализован с помощью библиотеки React. Сервис предоставляется из частного облака Accenture по модели SaaS.

«Существующие на рынке решения в основе имеют достаточно сложный интерфейс, который предполагает обучение работе с программами. Пользователю MyAccenture не нужно читать инструкцию, чтобы начать работать в сервисе. Выбор кастомного решения обуславливается также возможностью создания легковесных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов, которые подразумевают быструю возможность обучения в моменте использования сервиса», – отметила Татьяна Матюхина, менеджер отдела управления персоналом Accenture в России.

Создатели сервиса подсчитали, что благодаря MyAccenture к 2022 г. сотрудники сэкономят более 15 тыс. часов. Эффект от внедрения решения усиливается с ростом количества сотрудников, работающих удаленно, ведь теперь им не нужно ехать в офис, чтобы сдать документы, а компании нет необходимости оплачивать курьерскую доставку.

В Accenture подчеркивают, что такое решение даст возможность сократить использование бумаги, внести вклад в сохранение лесов и других ресурсов.