В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении

Минцифры Новосибирской области переводит региональную инфраструктуру на отечественное программное обеспечение. В ходе этого проекта ГК «Галэкс» сформировала программно-аппаратный комплекс «Патриот», в состав которого вошли решения российских компаний «Базальт СПО», «Р7-офис», «Лаборатория МБК». Комплекс рассчитан на 50 тыс. пользователей. По сравнению с иностранными аналогами стоимость комплекта программ для одного рабочего места на 40% ниже.

«В Новосибирской области уже давно работают с российскими ИТ-производителями. Можно отметить такие наши проекты, как построение телекоммуникационной сети на базе решений Eltex или создание инфраструктуры ЦОД для системы 112 тоже на базе отечественных решений. Когда мы поняли, что рынок программного обеспечения созрел, мы сделали шаг и в эту сторону. Приняли решение перевести рабочие места госслужащих на отечественное ПО: заменить операционные системы, офисные приложения, программы управления инфраструктурой», – отметил руководитель «Центра информационных технологий Новосибирской области» Антон Лошаков.

Проект реализован на двух уровнях. На рабочие места сотрудников вместо иностранных программ установили российские операционные системы «Альт» и офисные пакеты «Р7-офис». А для работы администраторов развернули инструменты управления на базе технологий «Базальт СПО». В том числе – средства для удаленной техподдержки, инвентаризации, централизованной установки и обновления программ на большом количестве компьютеров. Для организации электронной почты используется отечественный почтовый сервер Tegu Enterprise. Специалисты ГК «Галэкс» подобрали программные решения, провели тестирование производительности и совместимости, установили и интегрировали их с имеющимися у заказчика информационными системами: системой электронного документооборота и делопроизводства, системой аутентификации и хранения ключевой информации.

«Часто практика импортозамещения сводится к «лоскутным» проектам – приобретаются отдельные программы, которые плохо приживаются в иностранной среде. Несовместимые форматы, непривычный интерфейс ведут к недовольству пользователей и тормозят процессы импортозамещения. Проект в Новосибирске отличается комплексным подходом. В результате чего удалось создать полноценную экосистему на базе российского ПО, комфортную для работы пользователей и администраторов», – отметил Владимир Графеев, руководитель ГК «Галэкс».

Все программные продукты, входящие в состав ПАКа «Патриот», совместимы между собой. Комплекс, реализуемый в Новосибирской области, разработан с учетом типовых функций работы региональных органов власти, поэтому созданное решение может легко тиражироваться для использования в других регионах.