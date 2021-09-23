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«Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде

Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» компания «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для эффективной работы в самых экстремальных условиях. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«ГК «Микрон» – резидент кластера микроэлектроники в столичной особой экономической зоне и один из крупнейших производителей России. На его долю приходится почти 30% выпущенной продукции в этом кластере за первые шесть месяцев 2021 г. Компания планирует модернизировать линейку микросхем управления питанием, применяемых в аппаратуре промышленной автоматики, медицинской технике, а также в аппаратуре для использования в экстремальных условиях: от арктических широт и глубоководных работ – до космоса», – сказал Александр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, срок реализации проекта составит три года.

«Модернизация позволит улучшить технические характеристики и экономические параметры этих микросхем, расширить спектр их применения. Также это послужит модернизации устройств в различных областях цифровой экономики», – отметил Геннадий Дегтярев.

На реализацию проекта высокотехнологичного производства «Микрону» предоставлена субсидия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в размере 150 млн руб.

Опытно-конструкторские работы по данному проекту будут выполнены совместно с НПК «Технологический центр», осуществляющим комплексные исследования и разработки в области микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники и приборов на их основе.

Участие впроекте, по словам генерального директора НПК «Технологический центр» Вячеслава Светухина, позволит совместно с «Микроном» предложить рынку современные интегральные микросхемы широкого применения, которые повысят качество отечественной промышленной аппаратуры.

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