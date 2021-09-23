Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen

Контактный центр ООО «МКЦ-МИГ» модернизирован на базе решения Naumen Contact Center, коммуникационная платформа автоматизировала обработку обращений пациентов медицинских клиник и обеспечила бесперебойную работу контакт-центра на уровне 99,99%.

Платформа Naumen внедрена на замену прежнему решению, которое не отвечало требованиям надежности и существенно ограничивало возможности получения необходимой отчетности. С помощью Naumen Contact Center медицинский контактный центр ГК «Мединвестгрупп» маршрутизирует входящие обращения пациентов среди более 30 региональных филиалов. Система сама определяет адресата вызова в зависимости от кода города и номера телефона абонента. Распределение входящих обращений среди операторов контакт-центра осуществляется с помощью IVR-скриптов, учитывающих наличие выходных, праздничных и укороченных рабочих дней. В нерабочее время входящие вызовы обслуживает автоинформатор, который сообщает о графике работы медучреждений.

Большой объем работы специалистов контакт-центра также связан с обзвоном пациентов, номера которых приходится набирать в ручном режиме, в том числе из бумажных документов. Этот процесс требовал более высокой степени автоматизации. Теперь при вводе номера в рабочем окне оператора открывается анкета пациента, а при завершении звонка заполненные данные автоматически сохраняются в системе.

«Пандемия коронавируса привела к существенному росту нагрузки на все наши медучреждения. Это не могло не отразиться на работе контакт-центра. По сравнению с доковидным периодом среднее количество входящих обращений возросло в 1,5 раза. Участились сбои в работе телефонии. Переход на платформу Naumen Contact Center обеспечил стабильную работу контакт-центра. За счет автоматизации процессов мы смогли справиться с возросшей нагрузкой практически без увеличения штата сотрудников. Кроме того, у нас появились эффективные инструменты для аналитики и контроля качества работы персонала», – отметила Яна Гудым, генеральный директор ООО «МКЦ-МИГ».

«Медицинские учреждения и вся мировая система здравоохранения испытали и продолжают испытывать шоковые нагрузки, в том числе связанные с дистанционным обслуживанием пациентов. В этой ситуации важно смотреть на шаг вперед, и внедрять такие технологии, которые обеспечат потенциал для дальнейшего развития», – отметил Андрей Зайцев, директор департамента автоматизации контакт-центров и роботизированных систем Naumen.