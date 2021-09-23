Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объявила о запуске комплекса услуг Cloud Financial Operations для контроля расходов на облачные сервисы. Конечная цель проекта — помочь организациям добиться максимальной гибкости при выполнении их задач и найти необходимый компромисс между качеством и скоростью при управлении затратами на облачные сервисы и долгосрочные инвестиции.

Предлагаемые услуги устраняют перерасход бюджета, связанный с экономикой облачных сервисов, который становится всё более очевидным по мере цифровой трансформации отрасли.

Чрезмерные затраты на облачные сервисы

Переход на облачные сервисы оказался очевидным шагом для многих компаний из самых разных отраслей, ведь такой подход ускоряет инновации и развитие бизнеса. Однако проблема состоит в следующем, когда крупные компании переносят большую часть своих рабочих нагрузок в облако, они обнаруживают, что потребление ресурсов «по требованию» быстро съедает обещанную экономию затрат и приводит к перерасходу бюджета. Согласно прогнозу компании IDC, до 2022 г. инвестиции в управление расходами на публичное облако значительно возрастут, поскольку недостаточная автоматизация и громоздкая архитектура приложений ведут к увеличенным растратам, которые предприятия стремятся сократить более чем на 50%.

Новые облачные услуги FinOps для оптимизации и управления расходами на облако

Услуги FinOps от Hitachi Vantara помогают клиентам оптимизировать свои расходы на облачные сервисы, контролировать их и снижать риски. В частности, компания помогает клиентам:

Получить контроль над расходами на облако благодаря возможности мониторинга в режиме реального времени, правильному выбору архитектуры и прогнозируемому расходу

Получать больше пользы от облака за счет баланса между стоимостью, скоростью и качеством

Портфель услуг Hitachi Vantara основан на методологии E3, которая представляет собой комплексный подход к модернизации приложений и данных, позволяющий клиентам планировать, оценивать и реализовывать программу FinOps для решения сложных задач управления облачными средами. С помощью услуги Hitachi Cloud FinOps клиенты получают готовое решение, которое обеспечивает следующие результаты:

Сервис оценки облачных вычислений для оптимизации затрат, который определяет текущую стоимость облака для клиента, ориентируясь на отраслевые стандарты и рекомендации. Сервис включает сбор и обработку данных для составления отчета о текущем состоянии, по которому производится анализ для оптимизации затрат и подготовки плана действий. Кроме того, сервис также предоставляет консультации по передовым методикам, цикл обратной связи для улучшения и поддержку реализации. Компания взимает фиксированную плату, которая реинвестируется для дальнейшей оптимизации.

Сервис управления затратами и оптимизации облачных вычислений, который позволяет повысить эффективность использования ресурсов, обеспечивая поддержку при принятии решений в режиме реального времени. Специалисты сопоставляют данные о расходах с результатами бизнеса, определяют бюджеты и делают прогнозы, а также формируют стратегию тегов и соответствие требованиям. Сервис включает в себя системы показателей, сравнительный анализ и создание информационных панелей. Цена зависит от результата (фиксированная комиссия и процент от реальной экономии).

Управление финансами облака как услуга. Непрерывная итеративная операционная модель, которая помогает сбалансировать стоимость, повышает эффективность облачного сервиса и позволяет реинвестировать сэкономленные средства в инновации. Клиентам доступен мониторинг потребления ресурсов облака и затрат на него, а также необходимая отчетность. Сервис проводит непрерывную оптимизацию расходов за счет выбора правильного объема использования только необходимых облачных сервисов. Для управления затратами на облачные вычисления мы обеспечиваем автоматизацию и контроль жизненного цикла облачных сервисов с помощью инструментов финансового анализа. Стоимость услуги зависит от результата и состоит из фиксированной комиссии и процента от сэкономленных средств.