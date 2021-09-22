В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.фокуса»

В системе управления закупками PROF-IT SRM теперь можно автоматически оценивать контрагентов на благонадежность с помощью сервиса API «Контур.фокуса». Решение позволяет быстрее заключать сделки, а затем отслеживать каждое значимое изменения рейтинга надежности поставщиков. Тратить много времени на сбор и анализ данных о партнерах по бизнесу больше не нужно. Вся информация автоматически загружается в систему и хранится в ней столько, сколько необходимо.

PROF-IT SRM построена на основе платформы «1С:предприятие». В систему интегрирован функционал модуля API «Контур.фокуса», который уже настроен для работы с 1С. Переключаться на стороннюю платформу для оценки поставщиков не нужно. Система загружает данные через API в знакомый пользователю интерфейс из 32 официальных источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, Росстат, ФСПП, Генпрокуратура и многих других.

С помощью API «Контур.фокуса» система проверяет надежность поставщика по скоринговой модели, которая состоит из более чем 100 маркеров. В их числе банкротство, смена руководителя и др. Пользователи могут самостоятельно выбирать нужные маркеры и оценивать контрагентов по важным для них критериям.

Благодаря API «Контур.фокуса» в системе PROF-IT SRM теперь можно:

отслеживать изменения по реквизитам, видеть информацию об изменениях в статусе контрагента, проверять контрагентов на аффилированность,получать отчеты о проверке на благонадежность, актуализировать справочник контрагентов и многое другое.

Данные о результатах проверки доступны специалистам всех отделов, которые участвуют в закупках.

Решение PROF-IT SRM со встроенным функционалом API «Контур.фокуса» позволяет сделать процедуру закупок более прозрачной.

«Решение позволяет не просто проверять поставщиков на благонадежность. С его помощью можно собирать и оценивать потребности всех заказчиков, мониторить все этапы закупки, хранить их историю, вести претензионную работу с поставщиками, формировать различную отчетность и т.д. Все вместе это дает возможность быстрее принимать решения о заключении сделки, делает процедуру закупки во всей группе компаний максимально прозрачной. И, конечно, сводит к минимуму финансовые риски», – сказала Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса».

Для активации модуля проверки нужно выбрать и подключить один из тарифов API Контур.фокуса». Тип тарифа определяется в зависимости от задач, которые нужно решить компании. Затем модуль автоматически подключится к системе PROF-IT SRM.