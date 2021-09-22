Сервис автоматизации Pointer привлек 40 млн руб. от QVentures

Сервис автоматизации адресных данных и отзывов в геосервисах, поисковиках и социальных медиа Pointer привлек инвестиции от венчурного фонда QVentures. Сумма сид-раунда составила 40 млн руб. Привлеченные средства пойдут на укрепление позиций на рынке локального маркетинга и геопродвижения, расширение географии присутствия, а также на запуск нового продукта.

Pointer — российский сервис, автоматизирующий работу с адресными данными и отзывами в геосервисах, поисковиках и социальных медиа для улучшения поисковой выдачи и эффективной работы с данными внутри компании. В основе работы сервиса лежит собственная нейросеть, она отвечает за определение тональности и автоответы на отзывы. Проект запущен в 2019 г. Он обрабатывает и актуализирует информацию на 30+ платформах, среди пользователей — более 200 брендов с более чем 80 тыс. филиалов..

По оценке компании, более 70 млн человек в России используют карты, чтобы найти или выбрать ресторан, магазин, банк или автосервис. На привлеченные инвестиции Pointer намерен запустить новый продукт для малого и среднего бизнеса по отслеживанию отзывов и автоматизации ответов на них в геосервисах, поисковиках и социальных медиа. Также компания планирует сосредоточиться на ускорении роста на российском рынке и выходе в страны СНГ.

Сейчас Pointer работает с российскими клиентами и поддерживает их локации в 14 странах, среди них Россия, Израиль, Великобритания. В планах компании — выход на европейские рынки в перспективе двух-трех лет.

«Pointer привлек внимание хорошими инвестиционными показателями, активным ростом, «драйвовой» командой и полноценным платформенным решением. Мы верим в перспективы рынка и мощных фаундеров, и будем оказывать проекту максимальную поддержку в развитии и network», — отметил управляющий фондом QVentures Данил Жариков.