Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco

В России начал работу первый образовательно–просветительский хаб для студентов и школьников. Это проект Российского общества «Знание», который реализован на базе решений Cisco для образовательной сферы при поддержке системного интегратора CTI, золотого партнера Cisco в России. Учащиеся смогут посещать аудитории хаба «Москва – Ярославская область», расположенные по месту их проживания и вести живой диалог с ведущими российскими педагогами в режиме реального времени благодаря системе видеоконференцсвязи.

«Будущее цифровой трансформации находится в руках молодых людей, которые уже используют новейшие технологии для получения знаний, востребованных в современном мире. Виртуальное пространство мысли и творчества, созданное при поддержке Cisco, послужит стартовой площадкой для талантливых учащихся, которые смогут стать квалифицированными специалистами в разных сферах», — отмечает Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам Cisco в России.

В рамках проекта «Знание» компания CTI оснастила и внедрила решения Cisco на четырех площадках. Две из них оборудованы в качестве источников трансляции, где присутствуют преподаватели. Две другие представляют собой удаленные аудитории с учениками и обеспечивают обратную аудио- и видеосвязь. На начальном этапе хаб объединил Российское общество «Знание», Ярославский государственный технический университет, лицей №86 в Ярославле и школу №12 города Рыбинска Ярославской области.

Камеры в аудиториях автоматически наводятся на говорящих и следят за преподавателем во время его движения по классу, данные с персонального устройства преподавателя передаются по проводной или беспроводной связи, учащиеся могут использовать портативные гаджеты, что легко объединяет их для работы над документом или чертежом. Таким образом, резиденты хаба могут сосредоточиться на решении научных проблем вместо того, чтобы тратить время на организационные моменты.



«Мир меняется, а вместе с ним модернизируется и российская система образования. Основной задачей новой образовательной платформы является создание оптимальных условий, в которых студенты и школьники смогут гармонично развиваться и получать доступ к ценным интеллектуальным ресурсам. Хаб в Ярославской области – лишь первый проект. В будущем мы планируем открывать подобные образовательные центры и в других регионах России, чтобы сделать качественное образование доступным для максимально широкого круга детей», — сказала Любовь Духанина, заместитель Председателя Наблюдательного Совета Российского общества «Знание».

На старте Российское общество «Знание» планирует проводить просветительские курсы по медийно-информационной грамотности, мастерские, открывающие перспективы искусственного интеллекта, лекции, посвященные новым профессиям и областям цифровой экономики. Для этого будут привлечены эксперты-практики российского и мирового образования.



«Сегодня наиболее эффективным является построение и использование экосистемы сервисов, – отмечает Денис Волянский, генеральный директор CTI – поэтому в реализации совместного с Cisco проекта мы придерживались гибридной архитектуры, которая объединяет облачные и on-premise решения. Это позволило минимизировать объем инфраструктуры и затрат, а также предоставить доступ к новому функционалу и самым актуальным версиям программ. Кроме того, за счет внедрения современных аудио-, видео- и интерактивных технологий, проект позволяет увеличить эффективность обучения и рабочих процессов, повысить продуктивность дискуссий, а также упростить коммуникации между удаленными филиалами, студентами и преподавателями со всего мира».