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Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит»

Облачные сервисы выгодны не только крупному и среднему бизнесу. Небольшие компании тоже активно пользуются возможностями, которые предоставляют «облака». Это позволяет им не вкладываться в модернизацию необходимой для развития бизнеса ИТ-инфраструктуры, а направлять свободные средства в бизнес.

Так поступила компания «Голденмит», занимающаяся поставкой мясной продукции из Западной Европы, Канады, США и стран Латинской Америки. Для стабильного снабжения клиентов замороженной свининой и говядиной, быстрого оформления новых договоров и эффективного взаимодействия сотрудников требовалась производительная инфраструктура с возможностью масштабирования и высоким уровнем доступности. Кроме того, в условиях пандемии ряд сотрудников был вынужден периодически работать из дома. Это затрудняла коммуникацию и замедляло внутренние бизнес-процессы компании.

ООО «Голденмит» обратилась к облачному провайдеру Cloud4Y, который предоставил компании инфраструктуру по модели IaaS, а также необходимое количество удалённых рабочих столов. Услуга «Виртуальный рабочий стол Windows» предлагает создание сервера удаленных рабочих столов в облаке с заранее предустановленным ПО. Виртуальное рабочее место стандартизировано и полностью готово к работе, а также доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука или мобильного устройства.

Это позволило организации наладить удалённую работу и повысить мобильность сотрудников. Теперь наличие сотрудника в офисе или «в полях» никак не сказывается на скорости заключения договоров и поставках.

«Голденмит» получила стабильно работающую и масштабируемую за пару кликов систему, которая закрывает все потребности компании и помогает развивать бизнес на российском рынке.

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